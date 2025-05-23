Отстраненная от принятия решений в ЕС Каллас опозорилась в Сербии

«Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, ээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн.., то есть я имею ввиду суды. Извините, это была очень долгая неделя», — заключила она.