Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, которая славится своими странными или несуразными заявлениям, в очередной раз выдала перл. На пресс-конференции в Сербии она не только запуталась в ветвях власти Евросоюза, но и не смогла их произнести. Свой позор еврочиновница объяснила усталостью.
Сначала Каллас назвала исполнительную власть «руководящей», а после у нее не получилось выговорить слово «законодательная». В конце выступления Каллас сослалась на то, что устала после долгой рабочей недели.
«Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, ээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн.., то есть я имею ввиду суды. Извините, это была очень долгая неделя», — заключила она.
Всего ветвей власти в ЕС, как и во многих странах мира, три — законодательная, исполнительная и судебная.
На днях нелепую еврочиновницу отстранили от разработки стратегических планов ЕС. Позже российский сенатор Алексей Пушков объяснил это тем, что, вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект.
В Службе внешней разведки отметили, что в Брюсселе признались, что ошиблись с назначением Каи Каллас на пост главы евродемократии. В ЕС констатировали, что Каллас — зримое проявление кризиса Евросоюза.
Психотерапевт отметил, что ситуация с отстранением главы европейской дипломатии Каи Каллас от вопросов обороны ЕС вызвала широкий резонанс. По мнению экспертов, это решение стало для нее неожиданным ударом, показавшим ее политическую уязвимость.
Врач отметил, что Каллас оказалась в состоянии растерянности, столкнувшись с жестокой реальностью. Она напугана, как маленькая девочка, не понимает, что происходит. Ее просто использовали и выкинули.
Еврочиновница старалась выполнять свои обязанности, но, возможно, ей не хватило способностей, чтобы соответствовать ожиданиям. Это ощущение безысходности усиливает ее растерянность, так как исправить ситуацию она уже не в силах.