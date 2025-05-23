Между Иркутском и Усть-Илимском станет больше рейсов с 1 июня

Отличная новость для всех, кто планирует летние поездки! С начала июня одна из авиакомпаний увеличивает количество рейсов между Иркутском и Усть-Илимском. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе перевозчика, самолеты будут курсировать между городами до пяти раз в неделю.