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Между Иркутском и Усть-Илимском станет больше рейсов с 1 июня

Самолеты будут курсировать между городами пять раз в неделю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отличная новость для всех, кто планирует летние поездки! С начала июня одна из авиакомпаний увеличивает количество рейсов между Иркутском и Усть-Илимском. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе перевозчика, самолеты будут курсировать между городами до пяти раз в неделю.

— Летать будем ежедневно, кроме вторника и четверга, — поделились в пресс-службе авиакомпании.

Согласно информации на сайте перевозчика, билет в одну сторону обойдется от 7 до 5,5 тысяч рублей. Время в пути составит один час сорок пять минут.