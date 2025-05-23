В Омской области назвали самые распространенные болезни среди детей

Минздрав Омской области предоставил статистику заболеваемости среди детей до 17 лет за прошлый год. Лидируют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), зафиксированные у 281 277 несовершеннолетних.
Как сообщает NGS55.RU, также часто диагностировалась пневмония — у 10 578 детей. Ветрянка поразила 12 442 ребенка, а острые кишечные инфекции — 4 774. Микроспорию (стригущий лишай) обнаружили у 457 юных омичей.
В списке распространенных заболеваний оказались и более серьезные инфекции. У 427 детей впервые диагностировали стрептококковую инфекцию, которая может поражать кожу и дыхательную систему, вызывая фарингит и ангину. Инфекционный мононуклеоз, сопровождающийся лихорадкой, увеличением печени и селезенки, был выявлен у 423 детей.
По данным ведомства, чаще всего болеют дети до 14 лет. В прошлом году, к сожалению, один ребенок скончался от осложнений.
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