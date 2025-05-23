В Омской области назвали самые распространенные болезни среди детей

В списке распространенных заболеваний оказались и более серьезные инфекции. У 427 детей впервые диагностировали стрептококковую инфекцию, которая может поражать кожу и дыхательную систему, вызывая фарингит и ангину. Инфекционный мононуклеоз, сопровождающийся лихорадкой, увеличением печени и селезенки, был выявлен у 423 детей.