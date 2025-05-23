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В Омской области назвали самые распространенные болезни среди детей

В списке болезней оказались довольно опасные.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Омской области предоставил статистику заболеваемости среди детей до 17 лет за прошлый год. Лидируют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), зафиксированные у 281 277 несовершеннолетних.

Как сообщает NGS55.RU, также часто диагностировалась пневмония — у 10 578 детей. Ветрянка поразила 12 442 ребенка, а острые кишечные инфекции — 4 774. Микроспорию (стригущий лишай) обнаружили у 457 юных омичей.

В списке распространенных заболеваний оказались и более серьезные инфекции. У 427 детей впервые диагностировали стрептококковую инфекцию, которая может поражать кожу и дыхательную систему, вызывая фарингит и ангину. Инфекционный мононуклеоз, сопровождающийся лихорадкой, увеличением печени и селезенки, был выявлен у 423 детей.

По данным ведомства, чаще всего болеют дети до 14 лет. В прошлом году, к сожалению, один ребенок скончался от осложнений.

Ранее мы писали, что медики-вокалисты из Омска завоевали первое место на международном конкурсе.