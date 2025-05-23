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ЕК: ЕС не станет продлевать беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины

Решение ЕС означает утверждение таможенных пошлин.

Источник: Аргументы и факты

ЕС на станет продлевать беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Увари.

«Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг. ЕС не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Фактически решение ЕС означает утверждение таможенных пошлин с 6 июня текущего года.

Напомним, европейские государства в 2022 году утвердили «свободный беспошлинный ввоз» в страны ЕС товаров с территории Украины. При этом европейские фермеры столкнулись с проблемами со сбытом своей продукции и устраивали акции протеста.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины.