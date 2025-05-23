ЕК: ЕС не станет продлевать беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины

ЕС на станет продлевать беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины, заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Увари.
«Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг. ЕС не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Фактически решение ЕС означает утверждение таможенных пошлин с 6 июня текущего года.
Напомним, европейские государства в 2022 году утвердили «свободный беспошлинный ввоз» в страны ЕС товаров с территории Украины. При этом европейские фермеры столкнулись с проблемами со сбытом своей продукции и устраивали акции протеста.
Ранее сообщалось, что ЕС готовится повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины.