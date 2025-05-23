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В Алматы выяснили готовность летних лагерей к отдыху школьников

Готовность к новому сезону работы летних лагерей обсудили на заседании Общественного совета города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает телеканал «Хабар», свою работу детские лагеря отдыха в Алматы начнут уже с 26 мая. Но пока только два лагеря получили разрешение от проверяющих структур на прием детей.

Всего же в настоящее время 216 заведений среднего образования в городе располагают объектами отдыха для детей. Вокруг мегаполиса также расположены 20 частных загородных оздоровительных учреждений для детей. Ежегодно Управление образования проводит тендер по госзакупкам услуг этих организаций, но из-за готовности только двух лагерей в Общественном совете Алматы приняли решение создать мониторинговую группу.

Они промониторят и дадут нам рекомендации, а родители сами уже по данным рекомендациям определят лагеря, куда мы произведем оплату.

отметил заместитель руководителя Управления образования города Алматы Мухтар Тажитбаев