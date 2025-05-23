В Алматы выяснили готовность летних лагерей к отдыху школьников

Всего же в настоящее время 216 заведений среднего образования в городе располагают объектами отдыха для детей. Вокруг мегаполиса также расположены 20 частных загородных оздоровительных учреждений для детей. Ежегодно Управление образования проводит тендер по госзакупкам услуг этих организаций, но из-за готовности только двух лагерей в Общественном совете Алматы приняли решение создать мониторинговую группу.