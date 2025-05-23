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Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 мая

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 23 мая.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 23 мая.

Овнам предстоит благоприятный день для делового общения. Вы сможете успешно обсудить вопросы, которые ранее вызывали разногласия. Возможны полезные знакомства с людьми, готовыми помочь в реализации ваших планов и сделать интересные предложения по работе. Действуйте решительно, но обдуманно.

Тельцы смогут сохранять спокойствие, независимо от обстоятельств. Вряд ли кто-то сможет сбить вас с толку. Принимайте взвешенные, но оперативные решения. Ваши успехи привлекут внимание влиятельных людей. Сохраняйте хладнокровие, волнение может помешать.

Близнецам не стоит рассчитывать на помощь со стороны, полагайтесь на собственные силы. Договориться о совместных делах будет сложно. Избегайте обсуждения финансовых вопросов, так как они могут стать причиной конфликтов. Вы будете более чувствительны к критике.

Раков ждет легкий день. Вы сможете получить важную информацию и энергию от общения с друзьями. Возможно, вам придется выступать в роли миротворца. Вечером проведите время с близкими, обсудите интересные темы.

Львам лучше планировать важные дела на первую половину дня. Разногласия маловероятны, особенно с проверенными партнерами и коллегами. В личных делах возможны неожиданные сюрпризы.

Звезды обещают Девам непростой день. Возможны проблемы, но они не помешают осуществить задуманное. Утром появятся хорошие идеи и новые планы. Позже вы встретите союзников. Не торопитесь, события будут развиваться медленнее, чем хотелось бы.

Весам предстоит благоприятный день для работы, требующей сосредоточенности и внимания к деталям. Пригодятся знания и опыт. Вероятны неожиданные известия о близких.

Скорпионы в первой половине дня смогут заняться работой и учебой. Интуиция будет острой. Вы сможете принимать верные решения и заключать выгодные сделки даже в сложных ситуациях. Вечером эмоциональный фон может ухудшиться. Прислушайтесь к советам старых знакомых.

Напряженный и беспокойный день ожидает Стрельцов. Вы можете оказаться в сложных ситуациях и получить неожиданные предложения. Окружающие будут вмешиваться в вашу жизнь. Старайтесь контролировать эмоции.

Козерогам в начале дня будет трудно сосредоточиться на делах из-за отвлекающих факторов. Вторая половина дня будет более спокойной и подходящей для решения сложных вопросов и планирования будущего.

Водолеям звезды советуют проявлять осторожность с незнакомыми людьми. Не доверяйте заманчивым обещаниям. Вы можете привлечь внимание мошенников и потерять деньги или ценные вещи. Исправить ошибки будет сложно.

Настойчивость поможет Рыбам сегодня продвинуть самое неинтересное дело. Вы легко найдете помощников. Не торопитесь реализовывать новые идеи и полагайтесь на интуицию. День подходит для решения финансовых вопросов, приводит прогноз астрологов «Российская газета».