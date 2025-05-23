Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 23 мая.
Овнам предстоит благоприятный день для делового общения. Вы сможете успешно обсудить вопросы, которые ранее вызывали разногласия. Возможны полезные знакомства с людьми, готовыми помочь в реализации ваших планов и сделать интересные предложения по работе. Действуйте решительно, но обдуманно.
Тельцы смогут сохранять спокойствие, независимо от обстоятельств. Вряд ли кто-то сможет сбить вас с толку. Принимайте взвешенные, но оперативные решения. Ваши успехи привлекут внимание влиятельных людей. Сохраняйте хладнокровие, волнение может помешать.
Близнецам не стоит рассчитывать на помощь со стороны, полагайтесь на собственные силы. Договориться о совместных делах будет сложно. Избегайте обсуждения финансовых вопросов, так как они могут стать причиной конфликтов. Вы будете более чувствительны к критике.
Раков ждет легкий день. Вы сможете получить важную информацию и энергию от общения с друзьями. Возможно, вам придется выступать в роли миротворца. Вечером проведите время с близкими, обсудите интересные темы.
Львам лучше планировать важные дела на первую половину дня. Разногласия маловероятны, особенно с проверенными партнерами и коллегами. В личных делах возможны неожиданные сюрпризы.
Звезды обещают Девам непростой день. Возможны проблемы, но они не помешают осуществить задуманное. Утром появятся хорошие идеи и новые планы. Позже вы встретите союзников. Не торопитесь, события будут развиваться медленнее, чем хотелось бы.
Весам предстоит благоприятный день для работы, требующей сосредоточенности и внимания к деталям. Пригодятся знания и опыт. Вероятны неожиданные известия о близких.
Скорпионы в первой половине дня смогут заняться работой и учебой. Интуиция будет острой. Вы сможете принимать верные решения и заключать выгодные сделки даже в сложных ситуациях. Вечером эмоциональный фон может ухудшиться. Прислушайтесь к советам старых знакомых.
Напряженный и беспокойный день ожидает Стрельцов. Вы можете оказаться в сложных ситуациях и получить неожиданные предложения. Окружающие будут вмешиваться в вашу жизнь. Старайтесь контролировать эмоции.
Козерогам в начале дня будет трудно сосредоточиться на делах из-за отвлекающих факторов. Вторая половина дня будет более спокойной и подходящей для решения сложных вопросов и планирования будущего.
Водолеям звезды советуют проявлять осторожность с незнакомыми людьми. Не доверяйте заманчивым обещаниям. Вы можете привлечь внимание мошенников и потерять деньги или ценные вещи. Исправить ошибки будет сложно.
Настойчивость поможет Рыбам сегодня продвинуть самое неинтересное дело. Вы легко найдете помощников. Не торопитесь реализовывать новые идеи и полагайтесь на интуицию. День подходит для решения финансовых вопросов, приводит прогноз астрологов «Российская газета».