Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 мая

Близнецам не стоит рассчитывать на помощь со стороны, полагайтесь на собственные силы. Договориться о совместных делах будет сложно. Избегайте обсуждения финансовых вопросов, так как они могут стать причиной конфликтов. Вы будете более чувствительны к критике.