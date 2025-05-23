Хинштейн: Пострадавшего при атаке дрона главу курского района доставили в Москву

Пострадавшего при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) главу Беловского района Курской области Николая Волобуева экстренно доставили в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве, его готовят к операции. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
— Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции. Далее предстоит реабилитация, которую первое время он будет проходить здесь — в ведущем федеральном центре. Напомню, что у Николая Викторовича в результате удара минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки, — отметил Хинштейн.
Он выразил признательность Министерству здравоохранения России и главе ведомства Михаилу Мурашко за постоянное внимание и поддержку. По словам врио губернатора Курской области, с августа 2024 года в регионе совместно с курскими врачами в регионе работают специалисты из Центра медицины катастроф, Минздрава, Федерального медико-биологического агентства и департамента здравоохранения Москвы, передает Telegram-канал Хинштейна.
22 мая глава Курской области сообщил об атаке украинского беспилотника на машину Николая Волобуева, чиновник успел покинуть транспортное средство. 23 марта на Волобуева совершили еще одно покушение: украинские войска также атаковали его автомобиль. Тогда по факту случившегося в Следственном комитете России возбудили уголовное дело о теракте.