Хинштейн: Пострадавшего при атаке дрона главу курского района доставили в Москву

— Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции. Далее предстоит реабилитация, которую первое время он будет проходить здесь — в ведущем федеральном центре. Напомню, что у Николая Викторовича в результате удара минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки, — отметил Хинштейн.