Аллерголог Логина: запущенная форма аллергии может привести к астме

«Нередко присоединяется перекрестная пищевая аллергия. Например, если речь идет конкретно о березе, то это непереносимость всех косточковых фруктов. При аллергии на пыльцу орешника может появиться непереносимость многих видов орехов, а при аллергии на луговые или злаковые травы может быть непереносимость хлебобулочных изделий, различных круп. А при аллергии, например, на полынь, амброзию, лебеду может быть перекрестная аллергия на пасленовые — это кабачки, томаты, дыни, арбузы, виноград и даже огурцы. Несмотря на то, что аллергия на пыльцу растений, но перекрестная пищевая аллергия, как правило, развивается на цитрусовые — апельсин, мандарин», — сказала собеседница издания.