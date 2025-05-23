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Аллерголог Логина: запущенная форма аллергии может привести к астме

По словам врача, у человека также может проявиться пищевая аллергия.

Источник: Аргументы и факты

Запущенная форма аллергию на цветение растений может вызвать сезонную астму или аллергию на некоторые продукты. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала врач-иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«Нередко присоединяется перекрестная пищевая аллергия. Например, если речь идет конкретно о березе, то это непереносимость всех косточковых фруктов. При аллергии на пыльцу орешника может появиться непереносимость многих видов орехов, а при аллергии на луговые или злаковые травы может быть непереносимость хлебобулочных изделий, различных круп. А при аллергии, например, на полынь, амброзию, лебеду может быть перекрестная аллергия на пасленовые — это кабачки, томаты, дыни, арбузы, виноград и даже огурцы. Несмотря на то, что аллергия на пыльцу растений, но перекрестная пищевая аллергия, как правило, развивается на цитрусовые — апельсин, мандарин», — сказала собеседница издания.

Логина подчеркнула, что при аллергии также может проявиться и астма, которая будет появляться только в сезон цветения растений.

«Аллергическая реакция на пыльцу чаще всего проявляется в виде ингаляционных симптомов — заложенность носа, чихание, обильное выделение из носа, а также может присоединиться сезонная пыльцевая бронхиальная астма, которая проявляется не круглый год, а именно в сезон цветения растений в виде приступов сухого кашля или даже приступов удушья», — добавила врач.

Ранее доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Дмитрий Карпенко сообщил, что при обнаружении аллергии на кошек не всегда требуется расставаться с питомцем. Он рассказал о причинах реакции, гипоаллергенных породах и способах сосуществования с животным.