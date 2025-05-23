Европейские представители могут лишить венгров права голоса в ЕС. Соответствующее обсуждение проведут на восьмом слушании по Венгрии. Об этом сообщили на сайте Совета Евросоюза.
В документе говорится о лишении права голоса по седьмой статье договора о ЕС. Она может быть применена, если государство «систематически нарушает ценности Евросоюза». Сама процедура останавливает действия некоторых прав страны-нарушителя.
«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи семь», — отмечается в тексте документа.
В Будапеште, несмотря на это, выдвинули предположение относительно массированных атак Киева на РФ. Местный аналитик Золтан Кошкович считает, что Украина планирует подстрекнуть Москву на зеркальный ответ по Киеву.