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В Совете ЕС обсудят возможное лишение Венгрии права голоса

Европейские министры рассмотрят возможность лишения Венгрии права голоса по 7 статье.

Источник: Комсомольская правда

Европейские представители могут лишить венгров права голоса в ЕС. Соответствующее обсуждение проведут на восьмом слушании по Венгрии. Об этом сообщили на сайте Совета Евросоюза.

В документе говорится о лишении права голоса по седьмой статье договора о ЕС. Она может быть применена, если государство «систематически нарушает ценности Евросоюза». Сама процедура останавливает действия некоторых прав страны-нарушителя.

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи семь», — отмечается в тексте документа.

В Будапеште, несмотря на это, выдвинули предположение относительно массированных атак Киева на РФ. Местный аналитик Золтан Кошкович считает, что Украина планирует подстрекнуть Москву на зеркальный ответ по Киеву.