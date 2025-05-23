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Боец Слащев: ВСУ спасались бегством при штурме Новооленовки

Взятие деревни Новооленовка заняло всего две недели.

Источник: Аргументы и факты

При освобождении населенного пункта Новооленовка на красноармейском направлении противник в ходе активных штурмовых действий российских войск покинул свои позиции, сообщил РИА Новости командир отделения беспилотных летательных аппаратов 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Всеволод Слащев.

Он отметил, что большинство врагов было вынуждено бежать, так как после обнаружения и воздействия их позиции не закреплялись, а отступали. Это позволило нашим силам обеспечить прикрытие и ускорить продвижение штурмовых групп.

Слащев подчеркнул, что взятие деревни Новооленовка заняло всего две недели — по его личному опыту, это было самое быстрое освобождение населенного пункта. Он отметил, что правильный выбор времени для штурма и стремительное наступление на мототехнике сыграли ключевую роль в успехе операции. В ходе боя противник не оказал значительного сопротивления, что также способствовало быстрому выполнению задачи.

Военнослужащий рассказал, что с помощью беспилотных летательных аппаратов удалось выявить расположение позиций врага, которые чаще всего находились в частных домах и подвалах. После обнаружения целей они были уничтожены огнем артиллерии, минометов, а также с помощью сбросов с БПЛА и FPV-дронов.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, освобождение этого населенного пункта открыло ВС РФ выход к Днепропетровской области.