Слащев подчеркнул, что взятие деревни Новооленовка заняло всего две недели — по его личному опыту, это было самое быстрое освобождение населенного пункта. Он отметил, что правильный выбор времени для штурма и стремительное наступление на мототехнике сыграли ключевую роль в успехе операции. В ходе боя противник не оказал значительного сопротивления, что также способствовало быстрому выполнению задачи.