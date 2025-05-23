Стало известно, сколько стоят экскурсии к монументу «Родина-мать»

«Мамаев курган — это большой мемориал. Там огромное количество объектов, которые можно посмотреть. Экскурсия проходит по всему мемориалу — мы идем снизу и проходим вверх. Подходим к самому монументу “Родина-мать”. Такое мероприятие идет два часа. Цена зависит от количества человек. За двоих — пять тысяч рублей, а если от шести до 10 человек — семь тысяч рублей», — сказал собеседник издания.