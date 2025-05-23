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Стало известно, сколько стоят экскурсии к монументу «Родина-мать»

Внутри монумента обнаружили тело ректора Московской государственной академии физической культуры.

Источник: Аргументы и факты

Экскурсии к монументу «Родина-мать» в Волгограде стоят от пяти тысяч рублей. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил сотрудник одной из местных экскурсионных компаний.

Ранее СМИ сообщали, что внутри монумента «Родина-мать» обнаружили тело ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова.

«Мамаев курган — это большой мемориал. Там огромное количество объектов, которые можно посмотреть. Экскурсия проходит по всему мемориалу — мы идем снизу и проходим вверх. Подходим к самому монументу “Родина-мать”. Такое мероприятие идет два часа. Цена зависит от количества человек. За двоих — пять тысяч рублей, а если от шести до 10 человек — семь тысяч рублей», — сказал собеседник издания.

Он также говорил, что экскурсии внутрь монумента «Родина-мать» являются незаконными. При этом источник рассказал, как попадают туда туристы.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ заявили aif.ru, что по предварительным данным, смерть мужчины внутри монумента не носит криминальный характер.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказывала aif.ru, что Чесноков мог умереть из-за сосудистых нарушений.

До этого пресс-служба Московской государственной академии физической культуры сообщала, что Чесноков ушел из жизни в возрасте 68 лет.