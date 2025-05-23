Международный терминал аэропорта Хабаровск могут открыть уже в июне

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил вопросы развития транспортной отрасли региона с первым заместителем министра транспорта России Валентином Ивановым, который прибыл в регион с рабочим визитом, сообщает ИА AmurMedia.
— Сегодняшняя встреча дает возможность обсудить ключевые проекты, которые уже реализуются в крае, а также наметить новые перспективы для улучшения транспортной инфраструктуры региона. Мы благодарны за ту поддержку, которую оказывает Министерство транспорта Российской Федерации, и уверены, что наше сотрудничество будет и дальше приносить ощутимые результаты, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава региона поблагодарил первого заместителя Министра транспорта России Валентина Иванова и руководителя Росгранстроя Геннадия Беззлобенко за содействие в ускорении сроков сдачи международного терминала аэропорта Хабаровск (Новый). Дмитрий Демешин отметил, что этот проект имеет важное значение для развития транспортной инфраструктуры края, а также для жителей региона.
— Степень готовности объекта полная. Аттестационные мероприятия уже пройдены, идёт оформление документов. Мы рассчитываем, что в июне будут получены все необходимые документы для открытия, и терминал начнёт функционировать, — сказал первый заместитель министра транспорта России.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, международный терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск. Ежегодно он будет обслуживать до 1 млн пассажиров.