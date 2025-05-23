Международный терминал аэропорта Хабаровск могут открыть уже в июне

— Сегодняшняя встреча дает возможность обсудить ключевые проекты, которые уже реализуются в крае, а также наметить новые перспективы для улучшения транспортной инфраструктуры региона. Мы благодарны за ту поддержку, которую оказывает Министерство транспорта Российской Федерации, и уверены, что наше сотрудничество будет и дальше приносить ощутимые результаты, — подчеркнул Дмитрий Демешин.