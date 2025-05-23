Мошенники пытались дозвониться красноярцу больше 7 тысяч раз

Всего МТС оградила красноярцев от 16 миллионов нежелательных звонков. Продолжительность всех заблокированных вызовов составила более трех миллионов минут. Жителю Красноярского края спамеры пытались дозвониться более семи тысяч раз с начала года — это в среднем по 80 звонков в день.