Мошенники пытались дозвониться красноярцу больше 7 тысяч раз

Цифровая экосистема МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала активность телефонных мошенников в первом квартале 2025 года.
За три месяца в Красноярском крае было заблокировано в полтора раза больше нежелательных вызовов, чем за тот же период прошлого года. Максимальное количество сомнительных заблокированных звонков одному абоненту достигло более семи тысяч раз.
Всего МТС оградила красноярцев от 16 миллионов нежелательных звонков. Продолжительность всех заблокированных вызовов составила более трех миллионов минут. Жителю Красноярского края спамеры пытались дозвониться более семи тысяч раз с начала года — это в среднем по 80 звонков в день.
Самым активным у мошенников месяцем стал март: аналитики платформы зафиксировали в этом месяце более шести миллионов сомнительных вызовов. Чуть «спокойнее» был февраль с пятью миллионами заблокированных звонков. Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы.
«Мы ограничили красноярцев и жителей края от часов ненужных и даже опасных разговоров. Но не стоит забывать, что все-таки самое главное — это бдительность. Только соблюдая нехитрые правила осторожности, можно избежать серьёзных неприятностей», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.