Эксперт Миронова советует летом носить с сандалиями антибактериальные носки

«На стопах человека расположено множество потовых желез и нервных окончаний, а поверхность кожи покрыта тонкой кислотной пленкой с защитной функцией. При контакте голой стопы с внутренней поверхностью обуви, особенно в жару, эта пленка может повреждаться. В результате возникает раздражение, усиливается потоотделение, и создаются благоприятные условия для размножения бактерий и грибка. Носки играют роль защитного слоя: они снижают трение, впитывают влагу и препятствуют образованию мозолей, натоптышей и инфекций», — объяснила в комментарии aif.ru эксперт.