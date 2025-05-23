Эксперт Миронова советует летом носить с сандалиями антибактериальные носки

Носить носки с сандалиями — правильно с медицинской точки зрения. Однако некоторые люди жалуются на аллергию к определенным тканям. В таких случаях эксперт по здоровой коже, со-руководитель клиники косметологии Василина Миронова рекомендует использовать современные антибактериальные носки, которые защищают кожу и предотвращают развитие дерматологических проблем.
«На стопах человека расположено множество потовых желез и нервных окончаний, а поверхность кожи покрыта тонкой кислотной пленкой с защитной функцией. При контакте голой стопы с внутренней поверхностью обуви, особенно в жару, эта пленка может повреждаться. В результате возникает раздражение, усиливается потоотделение, и создаются благоприятные условия для размножения бактерий и грибка. Носки играют роль защитного слоя: они снижают трение, впитывают влагу и препятствуют образованию мозолей, натоптышей и инфекций», — объяснила в комментарии aif.ru эксперт.
Для тех, кто опасается аллергии на ткань, современный рынок предлагает решения — носки с антибактериальными волокнами. Они не только безопасны, но и обеспечивают дополнительную защиту коже ног.
Ранее Василина Миронова рассказала aif.ru, что комбинация носков и сандалий, часто высмеиваемая как модный моветон, на самом деле имеет медицинское обоснование.