Гуляли всю ночь, пока родители били тревогу: подростков нашли в Приморье

Жительница Хасанского округа обратилась в полицию, сообщив, что ее 11-летняя дочь пропала из дома. Также им поступила информация о пропаже 12-летней девочки, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам матери пятиклассницы, девочка ушла днем на дополнительные задания и не вернулась. Она обыскала весь населенный пункт, но это ничего не дало, тогда она и обратилась к специалистам. Полицейские, также получив ориентировку на поиски второго пропавшего подростка, собрали группы и провели мероприятия для нахождения детей. Всего к поискам привлекли более 60 сотрудников МВД.
«Всю ночь полицейские обходили дворы, подъезды, гаражи, заброшенные здания и подвалы, опрашивали одноклассников, друзей и родственников девочек», — добавили в пресс-службе ведомства.
Уже утром местный житель сообщил, что видел похожих девочек в районе железнодорожной станции «Блюхера» в поселке Славянка. Инспектор по делам несовершеннолетних совместно с участковым уполномоченным полиции обнаружили пропавших детей на указанном месте.
С ними все в порядке, никто на них не нападал. Школьники решили погулять ночью без присмотра взрослых, поэтому и сбежали. С ними провели профилактическую беседу. А родителей привлекли к административной ответственности.