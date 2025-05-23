Гуляли всю ночь, пока родители били тревогу: подростков нашли в Приморье

По словам матери пятиклассницы, девочка ушла днем на дополнительные задания и не вернулась. Она обыскала весь населенный пункт, но это ничего не дало, тогда она и обратилась к специалистам. Полицейские, также получив ориентировку на поиски второго пропавшего подростка, собрали группы и провели мероприятия для нахождения детей. Всего к поискам привлекли более 60 сотрудников МВД.