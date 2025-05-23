Советский солдат Красноперов учил рожденных в Афгане детей русскому языку

Вернувшийся из Афганистана спустя 40 лет бывший советский военнопленный Сергей Красноперов учил своих детей, рожденных от местной женщины, русскому языку. Об этом aif.ru рассказал ветеран Афганской войны, советник председателя Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран — участниц СНГ Вячеслав Некрасов.
«С Сергеем я познакомился в 2019 году. Он оставил приятное впечатление, то есть видно, что он человек взвешенный, не потерялся, у него есть цель и смысл жизни. Он сохранил русский язык, пишет грамотно, даже запятые расставляет. И своих детей учит русскому языку», — сообщил Некрасов, помогавший в возвращении Красноперова в РФ.
Также собеседник aif.ru отметил, что одна из дочерей Красноперова, Мехмангуль Нури, в 2018 году поступила в УрФУ в Екатеринбурге. В интервью СМИ в 2021 году девушка отмечала, что не говорит по-русски, но лекции понимает.
«Потом не закончила (университет — ред.). Но осталась в Екатеринбурге. Тут обрела семейное счастье, у нее есть дети», — сказал Некрасов.
Сергей Красноперов был участником военного конфликта в Афганистане. В 1985 году он попал в плен.
Сейчас Красноперову 60 лет. За годы, проведенные в Афганистане, он женился на местной девушке и завел большую семью, вместе они воспитывают шестерых детей. Сергей сменил имя на Нурмомад и принял ислам.
Выжить в Афганистане ему во многом удалось благодаря полученным от отца в СССР навыкам. Мужчина хочет получить российское гражданство.