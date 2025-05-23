Советский солдат Красноперов учил рожденных в Афгане детей русскому языку

«С Сергеем я познакомился в 2019 году. Он оставил приятное впечатление, то есть видно, что он человек взвешенный, не потерялся, у него есть цель и смысл жизни. Он сохранил русский язык, пишет грамотно, даже запятые расставляет. И своих детей учит русскому языку», — сообщил Некрасов, помогавший в возвращении Красноперова в РФ.