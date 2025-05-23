Рекордсмена по ЕНТ из Туркестанской области поздравили в акимате

Там же на встрече стало известно, что школа-гимназия, которую прославил своим рекордом Жанибек Абилхан, включена в список объектов, подлежащих реновации. В этом году в ней проведут капитальный ремонт, и в новом учебном году школьники приступят к учебе в обновленном здании.