В Госдуме рассказали об идее раздельного обучения мальчиков и девочек

В России в некоторых школах проходит пилотный проект — уроки «Моя семья», в рамках которых есть раздельное обучение мальчиков и девочек. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Ранее Иерей Федор Лукьянов заявлял, что после перехода в пятый класс мальчики и девочки по-разному развиваются, а потом при выпуске из школы якобы «видеть друг друга не могут», тем самым «репетируя свой будущий развод». По его мнениею, в старшей школе особенности мужского и женского развития требуют разного педагогического и образовательного подхода.
«Я думаю, что мы сейчас должны начать с того, чтобы пилотный проект по урокам “Моя семья” пришел в каждую школу. Внутри этого цикла есть отдельные уроки, которые можно гендерно разбивать для мальчиков и девочек. В рамках уроков “Моя семья” учат многому, в том числе и общению, и поиску общего мнения, учат слышать друг другу. Развод происходит там, где есть недопонимание. Со школьной скамьи надо научить слушать и слышать друг друга», — сказала собеседница издания.
Буцкая также сообщила, что уроки «Моя семья» проходят в школах в нескольких регионах России.
«Есть регионы, в которых уже вообще во всех школах запущены уроки. Например, в Твери везде идут. Таких несколько регионов есть. При этом есть регионы, в которых совсем точечно проходят, а есть школы, в которых они запустились не в полном объеме — где-то взяли только 5−9 классы, где-то 10−11, где-то взяли только модуль общения. Поэтому сейчас постепенно отрабатываются эти занятия. Я думаю, что со следующего года они должны уже войти в жизнь наших школ», — добавила депутат.
До этого депутат Госдумы Яна Лантратова заявляла, что переводные экзамены могут стать эффективным способом объективно оценивать уровень знаний учеников на каждом этапе школьного обучения.