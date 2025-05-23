В Госдуме рассказали об идее раздельного обучения мальчиков и девочек

«Есть регионы, в которых уже вообще во всех школах запущены уроки. Например, в Твери везде идут. Таких несколько регионов есть. При этом есть регионы, в которых совсем точечно проходят, а есть школы, в которых они запустились не в полном объеме — где-то взяли только 5−9 классы, где-то 10−11, где-то взяли только модуль общения. Поэтому сейчас постепенно отрабатываются эти занятия. Я думаю, что со следующего года они должны уже войти в жизнь наших школ», — добавила депутат.