Молдавия согласилась провести консультации по скандальному учебнику истории

Текст молдавских учебников по истории для 12-классников могут пересмотреть. Недовольство вызвал посыл курса, преуменьшающий роль Румынии как союзника нацистской Германии. Министерство образования и науки Молдавии проведет консультации по вопросу дезинформации в учебнике, транслирует ТАСС.
В издании приведены фразы, скрывающие жестокость событий того времени, включая Холокост. Обновленный курс по истории вызвал большой резонанс. Возмущение коснулось как молдавской, так и российской общественности.
«Минобразования Молдавии в официальной переписке согласилось провести дополнительные консультации по поводу содержания учебника со специалистами специализированных институтов, таких как Яд Вашем», — уточнили в еврейской общине.
Помимо прочего, в учебнике американские бомбардировщики B-24 Liberator указаны как советские модели. По мнению авторов, они якобы бомбили Румынию.