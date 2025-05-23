Молдавия согласилась провести консультации по скандальному учебнику истории

Текст молдавских учебников по истории для 12-классников могут пересмотреть. Недовольство вызвал посыл курса, преуменьшающий роль Румынии как союзника нацистской Германии. Министерство образования и науки Молдавии проведет консультации по вопросу дезинформации в учебнике, транслирует ТАСС.