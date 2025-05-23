Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия согласилась провести консультации по скандальному учебнику истории

Курс по истории вызвал возмущение молдавской и российской общественности, в Молдавии проведут пересмотр.

Источник: Комсомольская правда

Текст молдавских учебников по истории для 12-классников могут пересмотреть. Недовольство вызвал посыл курса, преуменьшающий роль Румынии как союзника нацистской Германии. Министерство образования и науки Молдавии проведет консультации по вопросу дезинформации в учебнике, транслирует ТАСС.

В издании приведены фразы, скрывающие жестокость событий того времени, включая Холокост. Обновленный курс по истории вызвал большой резонанс. Возмущение коснулось как молдавской, так и российской общественности.

«Минобразования Молдавии в официальной переписке согласилось провести дополнительные консультации по поводу содержания учебника со специалистами специализированных институтов, таких как Яд Вашем», — уточнили в еврейской общине.

Помимо прочего, в учебнике американские бомбардировщики B-24 Liberator указаны как советские модели. По мнению авторов, они якобы бомбили Румынию.