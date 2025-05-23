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У Омска вновь сбоит авиасообщение с Москвой

Из Омска задержали вылет трех самолетов на Москву.

На онлайн-табло Омского аэропорта по состоянию на 8:15 пятницы, 23 мая 2025 года, отражены данные о сбое графика вылетов по маршруту Омск — Москва. На момент публикации речь идет о задержках трех рейсов по данному направлению.

Так, борт авиакомпании «Победа» до Шереметьево взмыл в небо в 5:59 с задержкой в 49 минут. Следующий за ним рейс, намеченный в 5:50, отправился в тот же аэропорт с опозданием на 31 минуту.

Однако наиболее значительной оказалась задержка самолета, вылетающего в столичный аэропорт Домодедово, где в ночи вводились ограничения на прием и вылет самолетов. Согласно данным онлайн-табло Омского аэропорта, рейс отложен примерно на 3 часа — до 9:40.

Стоит отметить, что фактически позже графика в Омск прибывает лишь последний из бортов, тогда как самолеты под осуществление вылетов в Шереметьево прибыли в Омск практически вовремя.