Правозащитник Мельников объяснил, кто и зачем пишет письма маньякам

Даже в этой группе людей большая часть не совершает никаких действий. Но есть единичные случаи, когда человек настолько вовлекается, что начинает подражать, пытается повторить этот «кровавый путь». Это крайне редкие случаи, и, скорее всего, речь идет о серьезных психических отклонениях. Потому что человек в здравом уме вряд ли способен на такое", — пояснил он.