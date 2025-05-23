Правозащитник Мельников объяснил, кто и зачем пишет письма маньякам

Люди, проявляющие интерес к серийным убийцам и отправляющие им письма, действительно существуют, однако такие случаи редки и чаще всего связаны с психическими особенностями. Об этом aif.ru аявил правозащитник Иван Мельников.
«Такие люди есть, которые действительно пишут маньякам письма. У кого-то это бывает нездоровый интерес, явно выраженный. На мой взгляд, в силу определенных психических отклонений. Есть такая проблема», — отметил Мельников.
Эксперт пояснил, что интерес к маньякам может проявляться в разных формах — от навязчивого желания узнать больше о преступнике до стремления подражать ему. По его словам, у некоторых людей подобный интерес может перерастать в эмоциональную зависимость и даже попытки наладить контакт.
"Есть довольно много людей, которые увлекаются темой преступлений — читают книги, смотрят фильмы или сюжеты на эту тему. Это само по себе не опасно: абсолютное большинство ограничивается просто интересом и не выходит за его рамки.
Но у некоторых этот интерес становится навязчивым. У кого-то возникает желание познакомиться с преступником, у кого-то — даже нездоровое восхищение его поступками.
Даже в этой группе людей большая часть не совершает никаких действий. Но есть единичные случаи, когда человек настолько вовлекается, что начинает подражать, пытается повторить этот «кровавый путь». Это крайне редкие случаи, и, скорее всего, речь идет о серьезных психических отклонениях. Потому что человек в здравом уме вряд ли способен на такое", — пояснил он.
Мельников также прокомментировал случай со школьницей из Бердянска, которая убила 7-летнюю девочку. Тогда у подростка была обнаружена записка, адресованная осужденному маньяку Пичушкину.
«Они не были отправлены, то естт, письма никуда не уходили — это важно понимать. Но само наличие такого рода записок должно вызывать внимание со стороны правоохранителей», — добавил Мельников.
Отдельное внимание эксперт уделил вопросам профилактики и роли социальных институтов. Он подчеркнул важность своевременной психологической помощи, особенно в подростковой среде, а также необходимость системного взаимодействия школы, органов опеки и правоохранителей.
«Органы опеки должны контролировать девиантное поведение. Если родители не справляются — школа должна подключаться, психологи должны работать», — отметил правозащитник.
Кроме того, он призвал признать необходимость открытого обсуждения подобных случаев, чтобы не допускать повторения трагедий.
«Если бы в свое время рассказывали обществу, что люди пропадают, что это системная угроза, то, возможно, части жертв того же Чикатило или Пичушкина можно было бы избежать», — добавил Мельников.
Ранее в Следственном комитете России сообщили о том, что в Запорожской области по подозрению в убийстве 7-летней девочки задержана 14-летняя жительница Бердянска. По данным следствия, трагедия произошла 16 мая.
Подросток встретила ребенка на улице и, предложив прогуляться, отвела ее в лесополосу на окраине города. Там она нанесла девочке несколько ударов молотком по голове. От полученных травм ребенок скончался на месте.