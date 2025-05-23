Игоря Верника оштрафовали за неоплату предыдущего штрафа

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт за собой более серьёзные последствия, включая возможность назначения штрафа в двойном размере, административного ареста до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.