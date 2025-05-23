Фестиваль детства и юности пройдёт в Хабаровске 1 июня

В Международный день защиты детей «Движение Первых» проведет Фестиваль детства и юности (0+) в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Площадка будет расположена в Хабаровске на стадионе им. Ленина, сообщает ИА AmurMedia.
Основная идея фестиваля заключается в том, что главная задача Движения Первых Хабаровского края — превращать мечты детей в реальность, а каждая тематическая площадка — это ступень к реализации мечты.
Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, на территории фестиваля будут размещены шесть зон, отражающих направления деятельности Движения Первых, под единой темой «Мечтай! Действуй! Стань Первым!» в форме мастер-классов, выставок, уличных игр
В 10.00 состоится открытие фестиваля и летней оздоровительной кампании, с приветственным словом выступит мэр города Хабаровска Сергей Кравчук. Председатель регионального отделения Движения Первых Татьяна Васильченко даст старт региональному этапу проекта «Вызов Первых», а также работе интерактивных площадок.
В течение фестиваля до 16:00 на сцене будут выступать творческие коллективы.
Во время фестиваля до 19.00 будут работать тематические площадки, одна из них посвящена волонтёрству. Будут проводиться мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, блиндажных свечей, сухих душей. Всё, что изготовят участники Фестиваля, будет направлено в зону проведения СВО. Также пройдут акции помощи бездомным животным.
На спортивной площадке будут проводиться эстафеты и мастер-классы, предусмотрены интерактивы для детей с ОВЗ.
На патриотической площадке Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова будут представлены интерактивные станции с играми и викторинами, посвящёнными Хабаровскому краю. Также на представят свои станции патриотические общественные организации города Хабаровск и Государственный архив региона.
На площадке экологии и туризма пройдут мастер-классы и интерактивы по естественнонаучной направленности от Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края.
Профориентационная площадка представит собой тематические зоны с интерактивами и играми от общественных студенческих организаций ВУЗов города, а также встречи с представителями ВУЗов и СУЗов Хабаровска.
По направлению культура и искусство будут зоны для аквагрима, выставки, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
С 19.00 до 20.00 гостей фестиваля ждет открытый концерт Хабаровской краевой Филармонии.
В рамках фестиваля пройдет «Лотерея Первых». У участников будет возможность выиграть призы: брендированную продукцию Движения и сертификаты от партнёров фестиваля.
Кроме того, аналогичные фестивали одновременно стартуют во всех муниципальных образованиях Хабаровского края.