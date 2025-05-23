Фестиваль детства и юности пройдёт в Хабаровске 1 июня

Во время фестиваля до 19.00 будут работать тематические площадки, одна из них посвящена волонтёрству. Будут проводиться мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, блиндажных свечей, сухих душей. Всё, что изготовят участники Фестиваля, будет направлено в зону проведения СВО. Также пройдут акции помощи бездомным животным.