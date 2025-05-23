Запуск канатной дороги Благовещенск — Хэйхэ запланирован на весну 2026 года

Канатная дорога будет функционировать по маятниковому принципу, аналогично фуникулёру. Протяжённость воздушного коридора достигнет 976 метров при высоте пролёта 70 метров. Время в пути составит 2,5 минуты. Запланированы две автономные линии с кабинами вместимостью 60 пассажиров каждая. Суточная пропускная способность каждой ветки оценивается в 6,8 тысячи человек.