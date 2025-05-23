Запуск канатной дороги Благовещенск — Хэйхэ запланирован на весну 2026 года

На весну 2026 года запланирован запуск первой в мире трансграничной канатной дороги, которая должна соединить Россию с Китаем. Она проляжет над акваторией реки Амур, связав два берега.
Проект по созданию канатной переправы между Благовещенском и Хэйхэ реализуется на основании межправительственного соглашения, подписанного сторонами в сентябре 2015 года. Символический старт строительным работам был дан в июле 2019-го.
Отмечается, что изначально завершение стройки планировалось на март 2023 года. Однако российская сторона объявила о корректировке сроков, связанной с необходимостью согласований с иностранными контрагентами. Бюджет мегапроекта увеличился с первоначальных 12 млрд до 13,2 млрд рублей.
Как пояснила операционный директор Агентства развития проектных инициатив Екатерина Кузьмина, обновлённая смета включает расходы как на инфраструктурный комплекс с терминалом, так и на саму транспортную систему для обеспечения бесперебойной работы.
Канатная дорога будет функционировать по маятниковому принципу, аналогично фуникулёру. Протяжённость воздушного коридора достигнет 976 метров при высоте пролёта 70 метров. Время в пути составит 2,5 минуты. Запланированы две автономные линии с кабинами вместимостью 60 пассажиров каждая. Суточная пропускная способность каждой ветки оценивается в 6,8 тысячи человек.
Строительные бригады синхронно трудятся на приграничных территориях. Китайские поставщики осуществляют параллельные отгрузки оборудования для обоих терминалов. На текущий момент пассажирский комплекс на российском берегу завершён на 60%.
Как уточнила Кузьмина, объект классифицируется как сооружение третьей категории сложности. После завершения монтажа будут проведены пробные запуски транспортной системы.
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