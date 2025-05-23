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The Guardian: Трамп разрушил санкционный план ЕС после разговора с Путиным

Трамп «расхвалил перспективу возобновления торговли с РФ, чем шокировал» ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп разрушил план политиков из европейских государств по введению новых ограничительных мер в отношении РФ после разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет The Guardian.

«Европейские надежды на то, что Дональд Трамп может попытаться усилить давление на Кремль, были разбиты после двухчасового безрезультатного телефонного разговора президента США с Путиным», — написала Дженнифер Рэнкин.

Автор материала подчеркнула, что Трамп вместо того, чтобы утвердить «масштабные» санкции против РФ, «расхвалил перспективу возобновления торговли с Москвой, чем шокировал» ЕС.

«Инсайдеры в Европе опасаются, что если США смягчат санкции в отношении России, европейское единство может быть разрушено», — говорится в материале.

Ранее политолог из Соединённых Штатов Гилберт Доктороу заявил, что в случае выхода Вашингтона из украинского конфликта, поражение Украины станет неизбежным, и европейским государствам придётся с этим смириться.