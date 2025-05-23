Путин наградил медсестру за подвиг в зоне СВО: что она сделала

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил высшей государственной награды — звания Героя России с вручением соответствующего знака отличия — медицинскую сестру, ефрейтора Людмилу Болилой. Соответствующая информация опубликована официальным представителем администрации президента.
«Традиция чествовать выдающихся граждан — это свидетельство общественного признания вашего таланта, трудовых, творческих свершений. Гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги во имя свободы, независимости и будущего России», — сказал российский глава.
Согласно данным ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны РФ, в начале февраля ефрейтор Болилая оказала экстренную медицинскую помощь в зоне боевых действий. Тогда женщина проявила героизм, прикрыв своим телом раненого военнослужащего от осколочного поражения, в результате чего сама получила тяжелые ранения.
Как сообщалось, в том же месяце командование выдвинуло кандидатуру Болилой для получения государственной награды «за героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга».
Кроме этого, российский президент наградил званием Героя Российской Федерации трех космонавтов — Константина Борисова, Александра Гребенкина и Николая Чуба. В ходе церемонии глава государства подчеркнул их значительный вклад в развитие космических исследований и выполнение сложных научных программ на орбите.
Гребенкин и Чуб получили это высокое звание в марте 2025 года за участие в продолжительной экспедиции на Международную космическую станцию, причем Чуб дополнительно отличился восьмичасовым выходом в открытый космос. Борисов же был удостоен награды осенью после завершения миссии в составе международного экипажа Crew-7.
Также золотой звездой Героя России был награжден главный врач Алешковской центральной районной больницы Херсонской области Владимир Харлан.
Тогда главврач Харлан продолжал исполнять свои профессиональные обязанности по руководству больницей, несмотря на сложную обстановку в регионе. В сентябре 2024 года в результате атаки на его транспортное средство погибла супруга врача. В декабре того же года при нападении на больницу доктор Харлан получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб.