Путин наградил медсестру за подвиг в зоне СВО: что она сделала

Тогда главврач Харлан продолжал исполнять свои профессиональные обязанности по руководству больницей, несмотря на сложную обстановку в регионе. В сентябре 2024 года в результате атаки на его транспортное средство погибла супруга врача. В декабре того же года при нападении на больницу доктор Харлан получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб.