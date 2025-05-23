Мэр Иркутска Руслан Болотов выступил с докладом на площадке Совета Федерации РФ

«Держать руку на пульсе всех актуальных вопросов, которые волнуют жителей, дает возможность их обращения в социальные сети органов власти: мэра, администрации города и губернатора региона. Каждый такой запрос отрабатывают специалисты профильного комитета. Это позволяет адресно решать вопросы, снимать точки напряжения. Кроме того, анализ сигналов от иркутян позволяет принимать глобальные управленческие решения для устранения системных проблем, в том числе за счет изменений бюджета или законодательства», — пояснил Руслан Болотов.