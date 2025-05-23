Мэр Иркутска Руслан Болотов выступил с докладом на площадке Совета Федерации РФ

Его провел председатель Андрей Шевченко. Доклады представили главы регионов и муниципалитетов. Об опыте Иркутска в режиме ВКС рассказал мэр Руслан Болотов.
«Вовлечение населения в принятие управленческих решений — основа сильного гражданского общества и эффективной местной власти. Важным инструментом повышения вовлеченности граждан в решение вопросов местного значения является институт территориального общественного самоуправления. Он повышает гражданскую ответственность каждого участника», — подчеркнул председатель комитета.
Также Андрей Шевченко обратил внимание на инициативное бюджетирование, когда граждане получают возможность непосредственно участвовать в принятии решений на муниципальном уровне, и следует эту практику расширять. В качестве важных тем сенатор обозначил цифровизацию этого направления, минимизацию формальных требований к процедурам выдвижения и внесения инициативных проектов.
В своем докладе Руслан Болотов отметил, что в Иркутске партийные проекты «Народные инициативы» и инициативное бюджетирование «Есть решение» изначально направлены на то, чтобы жители сами выходили со своими предложениями. Задача властей — поддерживать их и помогать в реализации. Уже воплощено почти 220 идей иркутян.
«Наш президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что муниципальный уровень власти — ближе всего к людям, важно их слушать и слышать. Свою деятельность выстраиваем именно так, вокруг человека. Наряду с этим вовлекаем иркутян в совместную деятельность», — отметил градоначальник.
Он также рассказал, что главный документ долгосрочного планирования — Стратегия социально-экономического развития Иркутска до 2036 года — составлен на запросах жителей. Ее разрабатывали при непосредственном участии горожан, мэрии, депутатов местной Думы, правительства региона и институтов развития, экспертного, архитектурного и предпринимательского сообществ. Главное в ней — опора на человеческий капитал, нужды и потребности иркутян.
«Держать руку на пульсе всех актуальных вопросов, которые волнуют жителей, дает возможность их обращения в социальные сети органов власти: мэра, администрации города и губернатора региона. Каждый такой запрос отрабатывают специалисты профильного комитета. Это позволяет адресно решать вопросы, снимать точки напряжения. Кроме того, анализ сигналов от иркутян позволяет принимать глобальные управленческие решения для устранения системных проблем, в том числе за счет изменений бюджета или законодательства», — пояснил Руслан Болотов.
Наряду с партийными проектами мэр отметил важность реализации национальных проектов и местных инициатив. Например, применение уникальной практики — фонд поддержки избирательных округов, когда из городского бюджета выделяют определенную сумму денег на каждую такую территорию. Это дало возможность эффективно отрабатывать локальные запросы горожан. За пять лет на эти цели из казны было выделено 1,26 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Руслан Болотов также отметил роль ТОС в управлении муниципалитетом. В эту деятельность вовлечено 23% населения столицы Прибайкалья. Благодаря активистам решаются вопросы по благоустройству, озеленению, транспорту, проводятся масштабные мероприятия городского значения. Для них организуют конкурсы, победители которых получают средства для воплощения своих идей.
Помимо этого, участие в решении поставленных задач принимают Общественная палата города, Совет почетных граждан Иркутска, Совет союза строителей, Общественный совет по взаимодействию с религиозными организациями, национально-культурные центры, социально ответственные компании и бизнес-партнеры, общественные и спортивные организации, активные горожане.
«Это позволило нам расширить коллективное участие иркутян в осуществлении местного самоуправления. Основной постулат, на который опираемся: Иркутск — сила в людях. Надеюсь, наши практики окажутся полезными для коллег из других регионов», — закончил выступление Руслан Болотов.
В дискуссии также участвовали председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева. По итогам обсуждений наиболее актуальные предложения от участников внесены в протокол для дальнейшей проработки.