Вернувшийся из Афганистана спустя 40 лет солдат поражен изменениями в РФ

«Мы заселились в гостиницу (в Кургане — ред.). Он так шепчет: “Я не узнаю этот город…”. Конечно, столько перемен, он впечатлен, если не сказать поражен. Курган — очень симпатичный город, компактный, чистый. Появилось большое количество новых зданий и жилых, и производственных. Конечно, Сергей этим поражен. Я его не тороплю», — сказал он.