Вернувшийся из Афганистана спустя 40 лет солдат поражен изменениями в РФ

Вернувшийся через 40 лет из Афганистана бывший советский военнопленный Сергей Красноперов находится под впечатлением после приезда в РФ, он шокирован изменениями, рассказал aif.ru советник председателя Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран — участниц СНГ Вячеслав Некрасов.
«Мы заселились в гостиницу (в Кургане — ред.). Он так шепчет: “Я не узнаю этот город…”. Конечно, столько перемен, он впечатлен, если не сказать поражен. Курган — очень симпатичный город, компактный, чистый. Появилось большое количество новых зданий и жилых, и производственных. Конечно, Сергей этим поражен. Я его не тороплю», — сказал он.
Некрасов отметил, что Красноперов сейчас — как герой французского фильма «Замороженный».
«Вот героя заморозили, а через 50 или 100 лет он вернулся в страну. И он ничего не осознает. У Сергея сходное состояние. Поэтому ему надо постепенно войти, свыкнуться. У него глаза такие голубые, раскрылись и не закрываются от впечатлений, которые он испытал», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее Некрасов рассказал, что Красноперов хочет получить российское гражданство и привезти сюда свою семью.
Сергей Красноперов был участником военного конфликта в Афганистане. В 1985 году он попал в плен в возрасте 19 лет.
За годы, проведенные в Афганистане, Красноперов женился на местной девушке и завел большую семью, вместе они воспитывают шестерых детей. Сергей сменил имя на Нурмомад и принял ислам.