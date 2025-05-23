Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернувшийся из Афганистана спустя 40 лет солдат поражен изменениями в РФ

Красноперов приехал в Курган, где встретится с пожилой мамой.

Источник: Аргументы и факты

Вернувшийся через 40 лет из Афганистана бывший советский военнопленный Сергей Красноперов находится под впечатлением после приезда в РФ, он шокирован изменениями, рассказал aif.ru советник председателя Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран — участниц СНГ Вячеслав Некрасов.

«Мы заселились в гостиницу (в Кургане — ред.). Он так шепчет: “Я не узнаю этот город…”. Конечно, столько перемен, он впечатлен, если не сказать поражен. Курган — очень симпатичный город, компактный, чистый. Появилось большое количество новых зданий и жилых, и производственных. Конечно, Сергей этим поражен. Я его не тороплю», — сказал он.

Некрасов отметил, что Красноперов сейчас — как герой французского фильма «Замороженный».

«Вот героя заморозили, а через 50 или 100 лет он вернулся в страну. И он ничего не осознает. У Сергея сходное состояние. Поэтому ему надо постепенно войти, свыкнуться. У него глаза такие голубые, раскрылись и не закрываются от впечатлений, которые он испытал», — добавил собеседник aif.ru.

Ранее Некрасов рассказал, что Красноперов хочет получить российское гражданство и привезти сюда свою семью.

Сергей Красноперов был участником военного конфликта в Афганистане. В 1985 году он попал в плен в возрасте 19 лет.

За годы, проведенные в Афганистане, Красноперов женился на местной девушке и завел большую семью, вместе они воспитывают шестерых детей. Сергей сменил имя на Нурмомад и принял ислам.