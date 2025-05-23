Школьницу из Приморья признали невиновной

Причина, по которой произошло нападение одного мужчины на другого, остаётся неназванной. Зато сообщается, что девочка сначала пыталась оттащить нападавшего, била его по спине кулаками, но тот лишь отмахивался, продолжая душить ее отца. Осознав, что счет уже идет на секунды, школьница схватила кухонный нож и нанесла единственный удар. Это спасло жизнь ее отцу, но нападавший от полученного ранения скончался.