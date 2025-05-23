Школьницу из Приморья признали невиновной

В Приморском крае 15-летняя девочка спасла отца-инвалида, смертельно ранив нападавшего на него мужчину. Следственный комитет признал действия девятиклассницы необходимой обороной и прекратил уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс.
Когда любовь сильнее страха.
В доме раздался грохот — нетрезвый мужчина выломал дверь и ворвался внутрь. В тот момент в жилище находились только 15-летняя школьница и ее отец, имеющий инвалидность. Агрессор набросился на хозяина дома и начал его душить. Так описали события, произошедшие в одном из населенных пунктов Партизанского района, в Telegram-канале «Следком Приморья».
Причина, по которой произошло нападение одного мужчины на другого, остаётся неназванной. Зато сообщается, что девочка сначала пыталась оттащить нападавшего, била его по спине кулаками, но тот лишь отмахивался, продолжая душить ее отца. Осознав, что счет уже идет на секунды, школьница схватила кухонный нож и нанесла единственный удар. Это спасло жизнь ее отцу, но нападавший от полученного ранения скончался.
Несовершеннолетняя, увидев, что ее отец задыхается, была вынуждена действовать именно так, посчитали представители Следственного комитета. Следователи провели комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия. В итоге уголовное дело против школьницы было прекращено: ее действия признали допустимой самообороной.
Почему история стала резонансной.
Сообщение о произошедшем мгновенно разлетелось по соцсетям и СМИ, вызвав бурную дискуссию в различных пабликах. Причин для общественного интереса было минимум две.
Во-первых, защитницей и в то же время убийцей оказалась 15-летняя девочка — подросток, который в критический момент не испугался и вступился за родного человека, возможно, даже рискуя собственной жизнью.
Во-вторых, многие опасались, что школьницу, спасавшую жизнь отца, ожидает уголовное преследование. Случаи, когда жертвы нападения, давшие отпор нападавшим, сами оказывались на скамье подсудимых, не редкость в российской судебной практике.
Грань между защитой и преступлением.
Вопрос о допустимых пределах самообороны в России остается остро обсуждаемым. В российском законодательстве понятие необходимой обороны закреплено в статье 37 УК РФ. По закону, человек имеет право защищать себя и других от преступного посягательства, даже если это приводит к тяжелым последствиям для нападающего. Однако есть важное условие: защита не должна явно превышать необходимую меру.
В случае с приморской школьницей следствие признало, что угроза жизни ее отца была реальной и непосредственной — мужчина душил маломобильного человека, и времени на раздумья не было. Девочка сначала пыталась остановить нападавшего без оружия, и только когда это не помогло, применила нож. Такой порядок действий и явная опасность для жизни позволили признать оборону необходимой.
Эксперты отмечают: уголовное дело может быть прекращено, если доказано, что обороняющийся не имел иного выхода, а его действия были соразмерны угрозе. Превышением самообороны считается ситуация, когда нападающий уже обезврежен или не представляет опасности, а защитник продолжает применять силу. В случае с девочкой из Приморья все признаки необходимой обороны были налицо.
История, которая не оставила равнодушных.
«Это не просто уголовное дело, это история о человеческой храбрости, о том, как подросток может проявить взрослую ответственность», — говорят юристы и психологи. Они подчеркивают: подобные инциденты заставляют общество вновь задуматься о важности правовой грамотности и необходимости поддержки тех, кто оказался в экстремальной ситуации.
Представители Следкома заверили, что девочка и ее отец находятся в безопасности, а материалы по факту незаконного проникновения и нападения на главу семьи выделены в отдельное производство. Следственный комитет продолжает разбираться в деталях происшествия.
История из Приморья стала примером того, как закон может работать на защиту тех, кто оказался в опасности, и напомнила обществу о хрупкости границ между защитой и насилием.