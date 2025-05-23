В Иркутске реконструкция трубопровода завершена на 65%

В Иркутске активно идет модернизация канализационной инфраструктуры, которая обеспечит надежное водоотведение для 38 тысяч горожан. Уже выполнено 65% работ по реконструкции напорного трубопровода от КНС-21 до Космического проезда, включая строительство новой канализационно-насосной станции «Нижний Бьеф». Об этом сообщает «Байкал 24».
Проект, стартовавший в 2023 году, реализуется в рамках региональной программы модернизации коммунального хозяйства. На эти цели из бюджета области и Фонда развития территорий уже направлено более 695 миллионов рублей.
— Обновленная инфраструктура обеспечит стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства, что особенно важно для густонаселённых районов. В Иркутске модернизация связана и с другими проектами — берегоукреплением и созданием развязок. Это усиливает комплексный эффект, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Параллельно ведутся работы на других участках канализационной системы общей протяженностью более 19 километров, включая реконструкцию самотечного коллектора от территории ИВВАИУ до улицы Баррикад и модернизацию напорных трубопроводов от КНС-20а до очистных сооружений правого берега. Завершение всех работ запланировано на конец 2024 года.