В Иркутске реконструкция трубопровода завершена на 65%

Параллельно ведутся работы на других участках канализационной системы общей протяженностью более 19 километров, включая реконструкцию самотечного коллектора от территории ИВВАИУ до улицы Баррикад и модернизацию напорных трубопроводов от КНС-20а до очистных сооружений правого берега. Завершение всех работ запланировано на конец 2024 года.