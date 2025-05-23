Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске сотрудница ТЭЦ-9 пострадала при хлопке в главном корпусе

Женщину доставили в медучреждение.

Источник: РИА "Новости"

В главном корпусе ТЭЦ-9 в Ангарске произошел хлопок накануне, 22 мая. В результате случившегося пострадала машинист-обходчик. Сотрудницу доставили в медучреждение, ей оказывается необходимая помощь. Руководство компании следит за состоянием пострадавшей и оказывает поддержку ее семье, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщается в тг-канале (18+) оператора теплосетей Иркутска, инцидент не повлиял на обеспечение жителей электроэнергией и горячим водоснабжением. На предприятии создали комиссию, специалисты устанавливают причины происшествия.

Напомним, государственная инспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая с машинистом экскаватора в Слюдянском районе. 49-летний работник получил серьезные травмы, упав с 5-метровой высоты во время очистки снега с крыши техники. Комиссия установила, что пострадавший нарушил технику безопасности.