В Ангарске сотрудница ТЭЦ-9 пострадала при хлопке в главном корпусе

В главном корпусе ТЭЦ-9 в Ангарске произошел хлопок накануне, 22 мая. В результате случившегося пострадала машинист-обходчик. Сотрудницу доставили в медучреждение, ей оказывается необходимая помощь. Руководство компании следит за состоянием пострадавшей и оказывает поддержку ее семье, пишет ИА IrkutskMedia.