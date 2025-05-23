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Обещал диплом — забрал деньги: в Находке будут судить предпринимателя за мошенничество

Мужчина предлагал липовое оформление судовых свидетельств.

Источник: PrimaMedia.ru

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве с ущербом более 700 тысяч рублей. Материалы дела направлены в суд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

По версии следствия, мужчина предлагал жителям города посреднические услуги при оформлении квалификационных свидетельств по судовым специальностям. За денежное вознаграждение он обещал «помочь» пройти аттестацию в учебно-тренажерном центре без фактического прохождения обучения.

Однако, получив деньги, обвиняемый не передавал их за обучение, а использовал в личных целях. В результате пострадавшими оказались несколько человек, каждый из которых рассчитывал получить документы, не проходя реального курса.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). До суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, житель Артёма предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, 45-летний мужчина передал через посредника 15 тысяч рублей сотруднику частного морского училища, рассчитывая получить свидетельство о подготовке без прохождения обучения и экзаменов.