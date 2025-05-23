Россиянам назвали тревожные симптомы аневризмы головного мозга

— Аневризма никак о себе не заявляет, тогда ее называют «немой». Она появляется по разным причинам — либо наследственная неполноценность сосудистой стенки, либо черепно-мозговые травмы, частые колебания давления. В числе причин могут быть и вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем, — объяснил Орлов.