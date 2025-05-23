Россиянам назвали тревожные симптомы аневризмы головного мозга

Частые головные боли и постоянная усталость могут быть опасными сигналами организма. Руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, д.м.н. Кирилл Орлов назвал KP.RU возможные признаки аневризмы головного мозга.
— Аневризма никак о себе не заявляет, тогда ее называют «немой». Она появляется по разным причинам — либо наследственная неполноценность сосудистой стенки, либо черепно-мозговые травмы, частые колебания давления. В числе причин могут быть и вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем, — объяснил Орлов.
Как отметил врач, к основным признакам аневризмы относятся частые головные боли, усталость, снижение работоспособности, проблемы с памятью и головокружения. Симптомы усиливаются, если аневризма растет и начинает давить на мозг, что увеличивает риск кровоизлияния.
— Любые неврологические отклонения, в том числе тревожность, нарушения сна — это повод обратиться к неврологу и сделать обследование. В том числе, МРТ головного мозга, — отметил медик.
Хотя аневризму нельзя вылечить полностью, важно изменить образ жизни: контролировать питание, следить за уровнем холестерина и вести активный и здоровый образ жизни.