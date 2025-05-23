«Отправляет в Москву подарки»: в Германии рассказали о намерениях Трампа в отношении РФ

Американский лидер Дональд Трамп заинтересован в стабилизации отношений с Россией. Он сосредоточен на Москве, а не на решении украинского кризиса. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер в интервью Spiegel.
Она считает, что в Киеве, при этом, личные контакты российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа воспринимаются как возможная угроза. Отмечается, что США даже шлют в Москву подарки. По словам эксперта, Украина не сможет вести боевые действия без содействия Вашингтона.
«Для Трампа важнее нормализация отношений между США и Россией. Если посредничество в конфликте на Украине станет для него препятствием, это также может стать аргументом для отказа от такового», — поделилась предположением Сабина Фишер.
Как оказалось, президент США был согласен с Европой в вопросе по выдвижению ультиматума для России. Однако после звонка Владимира Путина он отказался от этой идеи.