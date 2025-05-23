«Отправляет в Москву подарки»: в Германии рассказали о намерениях Трампа в отношении РФ

Она считает, что в Киеве, при этом, личные контакты российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа воспринимаются как возможная угроза. Отмечается, что США даже шлют в Москву подарки. По словам эксперта, Украина не сможет вести боевые действия без содействия Вашингтона.