Кому дадут повышенную зарплату за май 2025 года и сколько

В мае 2025 года россияне суммарно отдохнут 13 выходных дней, два из которых официальные праздники — 1 и 9 мая. Как правильно рассчитывается заработная плата за работу в эти дни? Какие права есть у сотрудников, работающих по разным графикам? Разбираем ключевые аспекты оплаты труда в праздничные и выходные дни в материале hab.aif.ru.
Праздничные дни и их оплата.
В мае 2025 года нерабочими праздничными днями в России являются 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы). Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в эти дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Это правило распространяется на всех сотрудников, независимо от графика работы, но с некоторыми нюансами. Например, для тех, кто трудится по сменному графику, повышенная оплата гарантируется только за работу 1 и 9 мая. Если праздничный день совпадает с выходным, двойная оплата начисляется за фактически отработанные часы в этот день.
«Работники имеют право выбирать между двойной оплатой и дополнительным выходным днем. Если сотрудник предпочитает отгул, работа в праздничный день оплачивается по стандартной ставке, а день отдыха не компенсируется дополнительно», — объясняет эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
Это право закреплено в Трудовом кодексе и позволяет работникам гибко планировать свое время.
Особенности оплаты для разных категорий работников.
Согласно ТК РФ, правила оплаты труда в праздничные и выходные дни зависят от системы оплаты труда и графика работы. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей двойная оплата полагается за работу в праздники или выходные. Если сотрудник выбирает отгул, то работа оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха предоставляется без оплаты.
Для работников со сдельной оплатой труда начисляется не менее двойной сдельной расценки за выполненный объем работы. Те, кто трудится по дневным или часовым тарифным ставкам, получают не менее двойной ставки за отработанные часы. Сотрудники с фиксированным окладом имеют свои особенности: если работа в праздничный день укладывается в месячную норму рабочего времени, они получают дополнительную одинарную ставку сверх оклада. Если же работа выходит за рамки месячной нормы, оплата начисляется в двойном размере.
Исключения и специальные случаи.
Для работников с краткосрочными трудовыми договорами (до двух месяцев) действуют особые правила: они имеют право только на двойную оплату без возможности взять отгул. Конкретные размеры оплаты могут регулироваться коллективным договором или локальными нормативными актами компании.
Привлечение к работе в праздничные или выходные дни возможно только с письменного согласия сотрудника, за исключением экстренных ситуаций, таких как предотвращение аварий, катастроф или устранение их последствий. В таких случаях работодатель может привлечь работников без согласия, если это необходимо для защиты жизни и здоровья населения.
С 2024 года в Трудовой кодекс РФ внесены изменения: если сотрудник не использовал отгул за работу в праздничный день до увольнения, ему выплачивается компенсация в размере разницы между двойной и одинарной оплатой за все неиспользованные дни отдыха. Это нововведение защищает права работников при завершении трудового договора.
Права работников и рекомендации.
Работники в Хабаровском крае и других регионах России имеют право на прозрачную и справедливую оплату труда в праздничные дни. Чтобы избежать недоразумений, рекомендуется заранее уточнять у работодателя порядок начисления оплаты и возможность выбора компенсации (двойная оплата или отгул). Коллективные договоры и локальные акты могут предусматривать более высокие ставки, чем установленные Трудовым кодексом, поэтому стоит изучить внутренние документы компании.
Для творческих работников, таких как журналисты, актеры или сотрудники СМИ, оплата труда в праздничные дни может регулироваться отдельными правилами, утвержденными Правительством РФ. Эти категории работников также защищены трудовым законодательством, но конкретные условия зависят от договоров и отраслевых нормативов.