Кому дадут повышенную зарплату за май 2025 года и сколько

В мае 2025 года нерабочими праздничными днями в России являются 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы). Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в эти дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Это правило распространяется на всех сотрудников, независимо от графика работы, но с некоторыми нюансами. Например, для тех, кто трудится по сменному графику, повышенная оплата гарантируется только за работу 1 и 9 мая. Если праздничный день совпадает с выходным, двойная оплата начисляется за фактически отработанные часы в этот день.