В Россию экстрадируют разыскиваемого более 11 лет главу наркокартеля

По версии обвинения, обвиняемый виновен в организации особо опасных преступлений в сфере оборота наркотиков. Эмомов через сеть курьеров ввозил в Россию сотни килограммов героина. Многие виновные по данному делу ранее уже были привлечены к уголовной ответственности, а также дали показания на Эмомова как организатора, а некоторые уже освободились из мест лишения свободы.