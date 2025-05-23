Экс-главе Красноярского отделения Пенсионного фонда не удалось обжаловать приговор

Суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении экс-руководителя краевого отделения Пенсионного фонда Дениса Майбороды, осужденного за хищение средств и взяточничество.
Апелляционная коллегия не приняла во внимание аргументы, представленные Майбородой и его адвокатом.
Следствием установлено, что в период с 2015 по 2017 годы Майборода, действуя совместно со своим заместителем, совершил растрату в особо крупном размере, заключив от имени ПФР контракты на приобретение коммерческой недвижимости по искусственно завышенной стоимости. В результате действий чиновников государству был нанесен ущерб, превышающий 100 миллионов рублей.
Кроме того, Майборода получил через посредника — своего заместителя — взятки на сумму более 18 миллионов рублей от представителей коммерческих структур за помощь в заключении вышеуказанных договоров.
В ходе судебного разбирательства Майборода отрицал свою вину, утверждая, что недвижимость приобреталась по рыночным ценам, а взяток он не получал.
Однако суд признал его виновным в растрате (статья 160, часть 4 УК РФ) и получении взяток (статья 290, часть 6 УК РФ). На основании решения суда Майборода приговорен к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафу в размере 1,3 миллиона рублей, а также лишен права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 14 лет.
Заместитель Майбороды, Алексей Трофимов, был осужден ранее, в январе 2022 года, к 4 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей за соучастие в растрате и взяточничестве.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, Майборода подал апелляцию. Красноярский краевой суд, рассмотрев дело, отклонил доводы апелляционных жалоб, признав доказательства по делу достаточно обоснованными. Дополнительное наказание было снижено на 2 года. Приговор вступил в силу.