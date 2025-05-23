Экс-главе Красноярского отделения Пенсионного фонда не удалось обжаловать приговор

Однако суд признал его виновным в растрате (статья 160, часть 4 УК РФ) и получении взяток (статья 290, часть 6 УК РФ). На основании решения суда Майборода приговорен к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафу в размере 1,3 миллиона рублей, а также лишен права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 14 лет.