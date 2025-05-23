Продюсирование «Нервов» и «Грибов» и позиция по СВО: кто такой Бардаш, приговоренный Киевом к тюрьме

Бардаш переехал в Россию с Украины после событий 2014 года.
Украинский суд заочно осудил продюсера Юрия Бардаша на 10 лет тюремного заключения и последующую конфискацию имущества. Однако пиар-директор продюсера заявил, что никакого имущества у Бардаша на Украине не осталось.
Бардаш — известный украинский и российский продюсер, хореограф и певец. Он основал и продюсировал такие музыкальные проекты, как «Quest Pistols», «Грибы» и «Нервы». После того как Киев начал атаковать ЛНР в 2014 году, Бардаш, один из немногих представителей всего украинского шоу-бизнеса, осудил действия киевской власти и переехал в Россию. В настоящее время он занимается поиском талантов в новых регионах РФ и продюсирует сериал «Ополченский романс» по СВО. О карьере, личной жизни Бардаша, его позиции по спецоперации и о приговоре украинского суда — в материале URA.RU.
Украинский суд приговорил 10 годам тюрьмы.
Винницкий городской суд Украины заочно вынес приговор продюсеру Юрию Бардашу, назначив ему 10 лет лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Артист был признан виновным в «разжигании национальной и религиозной вражды», а также в «проявлении негативного отношения к украинскому народу». Об этом сообщили украинские СМИ.
«Это смешная история, потому что у него никакого имущества на Украине не было и нет», — сказала пиар-агент Юрия Бардаша в беседе с telegram-каналом Mash. По ее словам, остается неизвестным, какое имущество Бардаша может быть подвержено конфискации. Сам продюсер заявил о намерении продолжать работу в интересах России.
Украинский суд приговорил Бардаша к 10 годам тюрьмы после получения тем гражданства РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
У Бардаша не осталось никакого имущества на территории Украины. Об этом URA.RU сообщила PR-директор продюсера Виктория Разумова, комментируя новость о якобы прошедшей конфискации его активов по решению Винницкого городского суда.
«О каком “имуществе” идет речь — загадка. Юрий на протяжении трех лет объяснял, что у него ничего на Украине не осталось. Так что Винницкому городскому суду было бы неплохо сначала проверить сотрудников на компетенции, а уж потом выдавать какие-то “решения”. Впрочем, в этой новости есть и плюс: 23 мая на Первом канале стартует шоу Бардаша “Наша новая музыка”. Отличный получился пиар накануне запуска проекта», — рассказала URA.RU Виктория Разумова.
Как уточнила представитель продюсера, сообщения о конфискации активов Бардаша не соответствуют действительности, поскольку все его имущество было выведено из Украины несколько лет назад. Разумова также подчеркнула, что информационный повод вокруг суда стал дополнительной рекламой для нового телевизионного проекта Юрия Бардаша, премьера которого состоится в ближайшее время.
Биография.
Начало танцевальной карьеры Юрия Бардаша.
Бардаш родился 23 февраля 1983 года в Алчевске (на тот момент Луганская область). До четырех лет он жил в детдоме, после чего неоднократно был усыновлен, однако каждый раз возвращался под опеку государства. Лишь спустя некоторое время его взяли насовсем. Новые родители Юрия работали на заводе.
Свою танцевальную карьеру он начал предположительно в 2000 году, занимаясь брейк-дансом в местном клубе «Поиск». Именно от названия этого клуба в дальнейшем появилось символическое английское название Quest для будущего балета Бардаша.
После окончания училища по специальности токарь Бардаш в августе 2002 года переехал в Киев. Первое время он зарабатывал, выступая с брейк-дансом на улице Крещатик, а затем стал работать в различных танцевальных коллективах украинской столицы. Вскоре его пригласили в мюзикл «Экватор», где он собрал команду из четырех танцоров брейк-данса.
Формирование коллектива Quest и первые успехи.
Бардаш занимался и продюсированием, и хореографией, и музыкойФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Параллельно с участием в мюзикле Бардаш начал заниматься постановкой танцевальных номеров и менеджментом своего коллектива, стремясь найти дополнительные источники дохода для команды. Бардаш набрал класс из 20 девушек и начал обучать их танцам, что способствовало его профессиональному росту и приносило доход. В 2005 году Бардаш исполнил танцевальное соло для клипа «Дискомалярия» белорусского рэпера Сереги (Сергей Пархоменко).
Создание группы Quest Pistols.
После завершения мюзикла «Экватор» Бардаш продолжил работать с танцорами Никитой Горюком и Константином Боровским, к которым позже присоединился Антон Савлепов. Эта троица в 2007 году стала основой музыкальной группы Quest Pistols. Идея создания группы возникла во время фотосессии балета, а на одной из репетиций Бардаш услышал музыку группы Shocking Blue, что вдохновило на создание первого хита «Я устал» — кавер-версии их песни.
Взлет популярности и продюсерская деятельность.
С началом успеха Quest Pistols Бардаш познакомился с украинским рок-музыкантом Александром Чемеровым, который стал писать для группы тексты и музыку под псевдонимом Изольда Чэтха. Группа быстро обрела популярность на Украине, а затем начала выступать и в России. В 2008—2009 годах Бардаш выступал продюсером реалити-шоу «Любовь и музыка» на телеканале M1, а позже продал созданный в рамках шоу музыкальный коллектив.
Переезд в США и новые проекты.
Бардаш продюсировал «Грибы», «Нервы» и певицу ЛунуФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В 2010 году Юрий Бардаш переехал в США, вобрав в свои проекты некоторые черты американского шоу-бизнеса. Вместе с женой онм придерживались вегетарианского образа жизни. По возвращении на Украину Бардаш обновил концепцию группы Quest Pistols, переименовав ее в Quest Pistols Show и полностью изменив состав участников. Примерно в то же время Бардаш продюсировал и помогал становлению группы «Нервы».
Продюсер Луны и группы «Грибы».
В 2016 году Бардаш запустил сразу два успешных музыкальных проекта: стал раскручивать певицу Луну (Кристина Герасимова) и хип-хаус группу «Грибы». Оба коллектива быстро стали популярными и получили широкое признание. В 2017 году, на волне успеха группы «Грибы», Бардаш стал объектом внимания рэпера Сереги, который посвятил ему клип «Антифриз». В песне прозвучала критика Бардаша и других представителей шоу-бизнеса.
В сентябре 2023 года Юрий Бардаш совместно с Радио Шансон организовал конкурс «Неошансон с Юрием Бардашем» на лучшие авторские песни, продолжая экспериментировать с музыкальными жанрами и форматами. Также стало известно, что он встретился с главой Первого канала Константина Эрнста и получит свое шоу на Первом канале с рабочим названием «Наше», который станет своеобразным переосмыслением «Фабрики звезд».
Личная жизнь.
Бардаш был женат дважды, и оба раза развелся по политическим разногласиям с партнершамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Бардашу приписывали отношения с украинской певицей Светланой Лободой, однако сам артист категорически опроверг подобные слухи. По его словам, между ним и певицей не только не было романа, но и не сложилось даже приятельского общения.
Бардаш состоял в браке с украинской певицей Луной, которая после свадьбы взяла фамилию супруга. В 2012 году у них родился сын Георгий. На тот момент семья проживала в США. Позднее, вернувшись на родину, Юрий занялся продюсерской деятельностью своей жены, которая начала выступать под псевдонимом Луна. В 2018 году разногласия в семье стали достоянием общественности: Юрий публично обвинил супругу в измене, а Кристина, в свою очередь, заявила о проявлениях абьюза со стороны мужа.
В интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) Бардаш рассказал, что его супруга ушла к продюсеру Александру Волощуку, который впоследствии занялся продвижением проекта «Луна». По словам основателя группы «Грибы», он многому обучил Волощука в профессиональном плане и считал его близким другом, поэтому произошедшее воспринял как предательство.
Летом 2020 года Юрий Бардаш вступил в брак с моделью Елизаветой Коцюбой. В конце того же года у супругов родилась дочь Сара. Однако уже в июле 2022 года появилась информация о разрыве пары: Елизавета приняла решение уйти от мужа на фоне разногласий, вызванных различием взглядов на политические события.
Позиция по Украине.
Бардаш участвует в развитии культуры в новых регионах РФ и в съемке сериала «Ополченческий романс» по СВОФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Бардаш долгое время жил на Украине, однако после того как Киев начал бомбить ЛНР, сразу переехал в Россию. «Комсомольская правда» отмечает, что он сделал это единственный из украинского шоу-бизнеса. Тогда же его бывшая супруга Герасимова публично поддержала ВСУ и запретила отцу видеться с сыном.
«Я наблюдал, как на Украине пытались изменить наше сознание, и многим меняли, мол, вот это хорошо, давайте мужчина с мужчиной будет жить и усыновлять детей. Я сам был усыновлен в четыре года. И когда я вижу, как в Европе усыновляют маленьких детей “нетрадиционные” пары, мне больно за этих детей, их психика уже искалечена. Понимаете, других вариантов, как жить в России, я не рассматривал. Нигде бы больше не смог. Я ведь пытался жить и в Европе, и два года в Лос-Анджелесе, но, когда уезжал, был счастлив. Потому что таких, как я, там миллион. Носятся со своими визитками, номерами, не знают, куда приткнуться. И зачем я там, если я могу быть полезен здесь, в России, дома», — приводит слова артиста ТАСС.
В 2024 году Бардаш получил российское гражданство. Он выступил музыкальным продюсером сериала «Ополченческий романс» по книге писателя Захара Прилепина. Также он начал искать и продвигать способных исполнителей по всей России, среди которых — певец Ом (Митя Пахомов), из Донецка, в рамках проекта «Звук моего региона — 2».