Продюсирование «Нервов» и «Грибов» и позиция по СВО: кто такой Бардаш, приговоренный Киевом к тюрьме

«Я наблюдал, как на Украине пытались изменить наше сознание, и многим меняли, мол, вот это хорошо, давайте мужчина с мужчиной будет жить и усыновлять детей. Я сам был усыновлен в четыре года. И когда я вижу, как в Европе усыновляют маленьких детей “нетрадиционные” пары, мне больно за этих детей, их психика уже искалечена. Понимаете, других вариантов, как жить в России, я не рассматривал. Нигде бы больше не смог. Я ведь пытался жить и в Европе, и два года в Лос-Анджелесе, но, когда уезжал, был счастлив. Потому что таких, как я, там миллион. Носятся со своими визитками, номерами, не знают, куда приткнуться. И зачем я там, если я могу быть полезен здесь, в России, дома», — приводит слова артиста ТАСС.