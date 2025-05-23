Скончался снявший «Ночной дозор» лауреат премии «Оскар» Билли Уильямс

Ушел из жизни Билли Уильямс — британский мастер кинематографа, прославившийся как оператор, сценарист и актёр. О кончине легенды киноиндустрии сообщает портал IMDb, указывая датой прощания 21 мая 2025 года. Обстоятельства смерти не раскрываются.
Уильямс вошёл в историю как обладатель премии «Оскар» за операторскую работу в эпической ленте «Ганди». Его творческий багаж включает около двадцати номинаций и наград мирового уровня, подтверждающих профессиональное мастерство.
Родившийся 3 июня 1929 года в Лондоне, Билли перенял азы профессии у отца-тёзки, также оператора. После четырёх лет ученичества он служил фотографом в Королевских ВВС, а затем присоединился к BTF — британской компании, специализировавшейся на транспортной документалистике, где снимал рекламу и неигровые проекты.
Его дебют в полнометражном кино состоялся в 1965 году. За годы карьеры Уильямс участвовал в создании более 50 картин, среди которых: триллер «Мозг ценой в миллиард долларов», драмы «Влюблённые женщины» и «Папесса Иоанна», лента «Стеклянный зверинец», хоррор «Ночной дозор» (1973) с Элизабет Тейлор, «Адвокат дьявола» (1977), фантастический фильм «Сатурн 3» с Кирком Дугласом и криминальная драма «Красиво уйти». Каждая работа стала свидетельством его виртуозного владения визуальным языком кино.
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