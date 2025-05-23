Скончался снявший «Ночной дозор» лауреат премии «Оскар» Билли Уильямс

Его дебют в полнометражном кино состоялся в 1965 году. За годы карьеры Уильямс участвовал в создании более 50 картин, среди которых: триллер «Мозг ценой в миллиард долларов», драмы «Влюблённые женщины» и «Папесса Иоанна», лента «Стеклянный зверинец», хоррор «Ночной дозор» (1973) с Элизабет Тейлор, «Адвокат дьявола» (1977), фантастический фильм «Сатурн 3» с Кирком Дугласом и криминальная драма «Красиво уйти». Каждая работа стала свидетельством его виртуозного владения визуальным языком кино.