Аборигены Амазонии судятся с американскими медиа

Племя марубо из бразильской Амазонии подало коллективный иск к газете New York Times, а также изданиям TMZ и Yahoo за публикации, которые, по их мнению, создали ложный образ сообщества, «помешанного на технологиях и порнографии». Иск подан в суд Лос-Анджелеса с требованием компенсации в сотни миллионов долларов. Об этом сообщило издание Associated Press.