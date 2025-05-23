РФ объявила в международный розыск и заочно арестовала комбрига ВСУ Коробку

Суд в российской столице санкционировал заочный арест командира 92-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Владимира Коробки, он находится в международном розыске.
В частности, комбриг ВСУ Коробка обвиняется в теракте.
«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коробки Владимира Викторовича, которому ранее было предъявлено обвинение. Он объявлен сначала в межгосударственный розыск, а затем в международный», — говорится в документе.
В материалах суда сказано, что заочный арест «избран на два месяца с момента задержания» Коробки на территории Российской Федерации или его экстрадиции.
В ВГА Харьковской области заявляли, что Вооружённые силы Украины незадолго до освобождения населённого пункта Лукьянцы обстреливали его из танковых орудий, а также миномётов. Против Коробки и экс-начальника 92-й бригады Павла Федосенко были заведены уголовные дела.
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