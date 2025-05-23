РФ объявила в международный розыск и заочно арестовала комбрига ВСУ Коробку

«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коробки Владимира Викторовича, которому ранее было предъявлено обвинение. Он объявлен сначала в межгосударственный розыск, а затем в международный», — говорится в документе.