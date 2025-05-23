Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ объявила в международный розыск и заочно арестовала комбрига ВСУ Коробку

В частности, командир украинской штурмовой бригады Коробка обвиняется в теракте.

Источник: pexels.com

Суд в российской столице санкционировал заочный арест командира 92-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Владимира Коробки, он находится в международном розыске.

В частности, комбриг ВСУ Коробка обвиняется в теракте.

«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коробки Владимира Викторовича, которому ранее было предъявлено обвинение. Он объявлен сначала в межгосударственный розыск, а затем в международный», — говорится в документе.

В материалах суда сказано, что заочный арест «избран на два месяца с момента задержания» Коробки на территории Российской Федерации или его экстрадиции.

В ВГА Харьковской области заявляли, что Вооружённые силы Украины незадолго до освобождения населённого пункта Лукьянцы обстреливали его из танковых орудий, а также миномётов. Против Коробки и экс-начальника 92-й бригады Павла Федосенко были заведены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что наёмников из Колумбии и Дании будут судить за вторжение в Курскую область.