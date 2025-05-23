ТАСС: США уволят сотрудников USAID на Украине с 1 июля

С 1 июля Соединенные Штаты официально прекращают работу сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Эта информация подтверждается документами, размещенными на портале государственных закупок США, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно информации, размещенной на портале, под сокращение попадают некоторые из ключевые должностей: старший советник по экономическому росту, советник по координации доноров, старший аналитик гуманитарных программ и другие.
В опубликованных документах отсутствуют персональные данные увольняемых работников, но приведены суммы их контрактов. Максимальный размер вознаграждения — $455 тыс. — предусмотрен для позиции старшего советника по коммуникациям.
Ранее KP.RU писал, что из-за сомнительной программы президента США Дональда Трампа об увольнении по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия, около 40 тыс. госслужащих согласились покинуть пост.