На дорогах Башкирии началась спецоперация

Судя по анализу произошедших ДТП, каждый четвертый водитель в республике погиб в происшествиях, связанных с выездом на полосу встречного движения.
Именно такое нарушение или нарушение правил обгона несут самые тяжелые последствия, водители и пассажиры получают серьезные травмы, порой несовместимые с жизнью.
Для профилактики в течение недели сотрудники госавтоинспекции будут нести службу на участках дорог с высокой степенью риска и следить за тем, чтобы автолюбители не выезжали на встречную полосу на запрещенных участках.