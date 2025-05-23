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На дорогах Башкирии началась спецоперация

На дорогах Башкирии началась профилактическая операция «Встречная полоса», которая продлится до 28 мая, предупреждает госавтоинспекция.

Источник: Башинформ

Судя по анализу произошедших ДТП, каждый четвертый водитель в республике погиб в происшествиях, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Именно такое нарушение или нарушение правил обгона несут самые тяжелые последствия, водители и пассажиры получают серьезные травмы, порой несовместимые с жизнью.

Для профилактики в течение недели сотрудники госавтоинспекции будут нести службу на участках дорог с высокой степенью риска и следить за тем, чтобы автолюбители не выезжали на встречную полосу на запрещенных участках.