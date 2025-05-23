Выезды на дом и санатории вне очереди: В ГД раскрыли, какая медпомощь положена бойцам СВО

Всесторонняя поддержка наших героев-участников СВО — один из государственных приоритетов, и в зоне особого внимания здесь — медицинская помощь. Сегодня участники спецоперации имеют право в рамках ОМС получить квалифицированную медпомощь бесплатно и без очереди на всей территории России.
Сергей Колунов.
Депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.
Депутат особо отметил важность профилактических мер, которые позволяют вовремя выявить и предотвратить возможные заболевания у вернувшихся из зоны боевых действий военнослужащих.
«В течение месяца после получения информации о прибытии участника СВО домой ему организуется проведение диспансеризации в поликлинике прикрепления. Если гражданин не может посещать поликлинику, к нему на дом будет выезжать медицинская бригада со всем необходимым для обследований и лечения. Это удобно и очень важно», — заявил Колунов.
Он также акцентировал внимание на доступности медицинской реабилитации для участников СВО. Военные могут поправить здоровье не только в медицинских учреждениях, но и на дому, что особенно актуально для тех, кто проживает в маленьких городах.
«Если человек проживает в отдалённом населённом пункте, процесс восстановления будут отслеживать с помощью телемедицинских технологий. Положена участникам СВО и паллиативная помощь — уход на дому, психологическая поддержка. На период лечения за бойцом закрепляется бригада, которая выезжает к нему не реже одного раза в неделю. Участники СВО имеют право на консультацию медицинского психолога в процессе получения медпомощи. Что касается санаторно-курортного лечения, то и его участники СВО получают вне очереди вне зависимости от того, есть инвалидность или нет», — резюмировал Колунов.
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