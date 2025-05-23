Выезды на дом и санатории вне очереди: В ГД раскрыли, какая медпомощь положена бойцам СВО

«Если человек проживает в отдалённом населённом пункте, процесс восстановления будут отслеживать с помощью телемедицинских технологий. Положена участникам СВО и паллиативная помощь — уход на дому, психологическая поддержка. На период лечения за бойцом закрепляется бригада, которая выезжает к нему не реже одного раза в неделю. Участники СВО имеют право на консультацию медицинского психолога в процессе получения медпомощи. Что касается санаторно-курортного лечения, то и его участники СВО получают вне очереди вне зависимости от того, есть инвалидность или нет», — резюмировал Колунов.