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Последний звонок прозвенит сегодня в школах Казахстана

Сегодня, 23 мая, в школах Казахстана завершается учебный год. Во всех учебных учреждениях пройдут торжественные линейки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, заканчивают более 3,9 млн. школьников по всей стране. Из них обучение в начальных классах — 391 тыс., в основной школе — 364 тыс. детей.

Для свыше 217 тыс. одиннадцатиклассников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей. Среди них претендентов на знак «Алтын белгі», как и в предыдущие годы не более 5%.

В последний учебный день во всех школах страны пройдет Единый классный час под девизом «Білімім — Отаныма».

Кроме того, по решению педагогического совета запланировано проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ — «Мектебім, саған мың алғыс!».

Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 18—20 июня.

Итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 16 июня.

В Министерстве просвещения напомнили, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата.