Прокуратура помогла получить компенсацию пермячке, упавшей на скользком тротуаре в центре города

В ноябре прошлого года, гуляя в Театральном саду, женщина поскользнулась на неочищенном тротуаре и упала, получив травмы. Установлено, что обязанность по надлежащему содержанию пешеходных зон, по муниципальному контракту, была возложена на генерального подрядчика и субподрядную организацию.