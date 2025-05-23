Прокуратура помогла получить компенсацию пермячке, упавшей на скользком тротуаре в центре города

Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку по обращению местной жительницы, получившей травму от падения из-за наледи на тротуаре.
В ноябре прошлого года, гуляя в Театральном саду, женщина поскользнулась на неочищенном тротуаре и упала, получив травмы. Установлено, что обязанность по надлежащему содержанию пешеходных зон, по муниципальному контракту, была возложена на генерального подрядчика и субподрядную организацию.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей пермячки компенсации морального вреда. В соответствии с решением суда с организаций в солидарном порядке взыскано 200 тыс. рублей в пользу женщины. Деньги уже полностью перечислены пострадавшей.