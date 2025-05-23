Предатель или жертва: через 40 лет из Афгана вернулся солдат Красноперов

В Россию спустя 40 лет из Афганистана вернулся бывший советский военнопленный Сергей Красноперов. Мужчина прилетел на родину на три месяца. Он встретился с родными, в том числе с мамой, которой больше 80 лет. Aif.ru поговорил с советником председателя Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран — участниц СНГ Вячеславом Некрасовым, участвовавшим в возвращении Красноперова, и узнал, как проводилась операция, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие планы у бывшего военнопленного.