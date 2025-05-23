Предатель или жертва: через 40 лет из Афгана вернулся солдат Красноперов

В Россию спустя 40 лет из Афганистана вернулся бывший советский военнопленный Сергей Красноперов. Мужчина прилетел на родину на три месяца. Он встретился с родными, в том числе с мамой, которой больше 80 лет. Aif.ru поговорил с советником председателя Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран — участниц СНГ Вячеславом Некрасовым, участвовавшим в возвращении Красноперова, и узнал, как проводилась операция, с какими трудностями пришлось столкнуться и какие планы у бывшего военнопленного.
Первые впечатления после возвращения в РФ.
Попытки к возвращению Красноперова в Россию предпринимались еще 6 лет назад. Но из-за бюрократических проволочек сделать этого не удалось. И только 22 мая 2025 года Сергей впервые спустя 40 лет оказался на родине. Из Москвы он сразу отправился в Курган, откуда он родом и где сейчас проживает его пожилая мать.
«Мы заселились в гостиницу (в Кургане — ред.). Он так шепчет: “Я не узнаю этот город…”. Конечно, столько перемен, он впечатлен, если не сказать поражен. Курган — очень симпатичный город, компактный, чистый. Появилось большое количество новых зданий и жилых, и производственных. Конечно, Сергей этим поражен. Я его не тороплю», — сказал aif.ru Некрасов.
По его словам, Красноперов сейчас похож на героя французского фильма «Замороженный», которого заморозили на несколько десятков лет, а потом он вернулся домой.
«У Сергея сходное состояние. Поэтому ему надо постепенно войти, свыкнуться», — отметил собеседник aif.ru.
Что помогло выжить в Афганистане.
Красноперов смог найти работу в Афганистане благодаря навыкам, полученным от отца. Мужчина умер за два года до того, как Сергей попал в плен в Афганской войне.
«Больших капиталов он не нажил, хотя сделал в Афганистане довольно приличную карьеру. Благодаря своему отцу он получил многие трудовые навыки, у Сергея золотые руки», — сказал Некрасов.
В городе Чагчаран в провинции Гор, где живет Красноперов с семьей, тяжелая ситуация с обеспечением электроэнергией, свет жители населенных пунктов получают за счет восьми дизельных генераторов.
«Сергей, по-нашему говоря, стал там главным инженером. Он курирует эти дизельные генераторы, обеспечивает их техническое обслуживание, проводит ремонты и так далее. То есть жители провинции Гор получают свет из рук нашего шурави», — пояснил собеседник aif.ru.
К Красноперову в городе относятся с большим уважением, его работа там сравнима с работой наших строителей, инженеров и преподавателей.
Планы на будущее.
Сергей намерен получить российское гражданство и в будущем перевезти в РФ свою семью.
«Российского гражданства у Сергея не было. Он был советским гражданином. До 1992 года можно было без всяких проблем обратиться (за российским паспортом — ред.), но он не смог этого сделать по объективным причинам. Поэтому сейчас этот путь трудный», — пояснил Некрасов.
Красноперову предстоит сделать ДНК-экспертизу, чтобы установить его родство с матерью, так как в паспортном столе Кургана не смогли найти данных о мужчине.
«Нужно устанавливать родство Сергея с его мамой, проводить ДНК-экспертизу. А на основании установленного родства можно готовить документы для получения российского гражданства», — отметил Некрасов.
Говоря о возможном переезде Красноперова в РФ, собеседник aif.ru отметил, что призывает бывшего военнопленного хорошо обдумать этот вопрос. Так как он приехал совсем в другую страну, не в такую, какой она была 40 лет назад.
«Я Сергея предостерегаю, чтобы он не спешил. Он уезжал из Советского Союза, а вернулся в рыночную, капиталистическую Россию. Говорю, посмотри, подумай и все взвесь», — сказал Некрасов.
Критика в адрес Красноперова.
Некрасов отметил, что в адрес Красноперова звучат разные мнения, кто-то критикует, кто-то, наоборот, положительно к нему относится.
«Могут возникнуть какие-то мнения, осуждения. Я таким людям, особенно тем, кто не воевал, кто говорит, что он недостойный и так далее, советуют поставить себя на место 19-летнего пацана, в те условия военного конфликта. Да даже сами природные условия: пыль, жара, отсутствие воды. Каково это, попасть в тот мир, оказаться в максимально стрессовой ситуации?» — сказал он.
Собеседник aif.ru напомнил, что всем бывшим советским военнопленным в Афганистане была объявлена амнистия.
«Тем более, преступлений перед родиной Сергей не совершал, против своих не воевал, поэтому ущерба Советскому Союзу и России он не наносил», — резюмировал Некрасов.