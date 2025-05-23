Положение Вооруженных сил Украины демонстрирует скорый крах, армия нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского трещит по швам. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис.
По словам эксперта, происходящие отставки командующих подразделениями — только вершина айсберга. Отряды ВСУ уходят с поля боя, а в тылу мужчины разбегаются в страхе, что их будут ловить на улицах.
Дэвис подчеркнул, что все должны понимать — Киев не может диктовать условия ни на передовой, ни за столом переговоров. Политикам в Европе не стоит глупить, считая, что их пустые обвинения могут заставить президента России Владимира Путина пойти на их условия.
«Украинская армия трещит по швам. Любой может угадать, когда случится большой разлом», — заключил Дэвис.
Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины не в состоянии удержать линию боевого соприкосновения, эшелоны обороны противника сыпятся везде.
Ранее комбат 47-й бригады ВСУ Александр Ширин вновь обвинил киевское командование в ужасных приказах, которые отдавались в Курской области. По его словам, в Курской области и на украинско-российской границе, столкнулся с заданиями, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь.