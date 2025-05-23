Китайский производитель гигиенических средств планирует «зайти» в Омск

Китайская компания Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd рассматривает возможность локализации производства в Особой экономической зоне «Авангард» в Омске. Эта информация появилась накануне международной выставки-форума «Made in China 2025», которая состоится в Омске с 16 по 17 июня.
Компания, известная своими торговыми марками «OHLALA», «YOMMY JIMMY», «LEIKAN», «ENYOWL» и «MAMRRIES», специализируется на выпуске широкого ассортимента товаров, включая подгузники для детей и взрослых, пеленки, гигиенические прокладки, а также влажные и сухие салфетки.
Представители Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd. планируют использовать площадку форума «Made in China 2025» для детального изучения перспектив размещения производства в Омском регионе.
Размещение производства в ОЭЗ «Авангард» позволит компании получить значительные льготы для ведения бизнеса. Кроме того, высокий спрос на санитарно-гигиеническую продукцию в Сибирском регионе делает этот проект особенно перспективным.
Организаторы форума подтвердили высокий интерес к размещению на омской земле. На данный момент более двух десятков крупных китайских компаний подтвердили свое участие в мероприятии, которое позволит еще больше укрепить экономические связи между Россией и Китаем.