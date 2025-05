Китайский производитель гигиенических средств планирует «зайти» в Омск

Китайская компания Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd рассматривает возможность локализации производства в Особой экономической зоне «Авангард» в Омске. Эта информация появилась накануне международной выставки-форума «Made in China 2025», которая состоится в Омске с 16 по 17 июня.