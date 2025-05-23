Казахстан и Узбекистан переосмысливают общее историко-культурное наследие

Состоялась встреча Посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с Директором Института истории Академии наук Узбекистана Зиё Азамат Хамид Угли. Переговоры были посвящены вопросам углубления сотрудничества между историками двух государств, разработке совместных научных проектов и сохранению общего историко-культурного наследия Центральной Азии.
В ходе встречи Посол подчеркнул, что Казахстан и Узбекистан объединяют не только география и современное стратегическое партнёрство, но и глубокие исторические корни, уходящие в эпоху тюркских государств, Великого шелкового пути,
Стороны выразили обоюдную заинтересованность в активизации контактов между академическими учреждениями, расширении архивных исследований, развитии академической мобильности и совместной издательской деятельности. Особое внимание было уделено необходимости формирования совместного взгляда на ключевые этапы истории региона, без внешних искажений и идеологических рамок.
По итогам встречи стороны условились всячески способствовать началу работы над созданием устойчивой платформы для долгосрочного сотрудничества между учёными двух стран.