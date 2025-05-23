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Казахстан и Узбекистан переосмысливают общее историко-культурное наследие

Казахстан и Узбекистан нацелены на сближение исторических школ и укрепление научных связей, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Состоялась встреча Посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с Директором Института истории Академии наук Узбекистана Зиё Азамат Хамид Угли. Переговоры были посвящены вопросам углубления сотрудничества между историками двух государств, разработке совместных научных проектов и сохранению общего историко-культурного наследия Центральной Азии.

В ходе встречи Посол подчеркнул, что Казахстан и Узбекистан объединяют не только география и современное стратегическое партнёрство, но и глубокие исторические корни, уходящие в эпоху тюркских государств, Великого шелкового пути, и т. д. Он отметил, что история наших народов формировалась в тесном взаимодействии, и сегодня перед научным сообществом стоит задача — переосмыслить и представить это наследие как единое, неделимое и объективное.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в активизации контактов между академическими учреждениями, расширении архивных исследований, развитии академической мобильности и совместной издательской деятельности. Особое внимание было уделено необходимости формирования совместного взгляда на ключевые этапы истории региона, без внешних искажений и идеологических рамок.

По итогам встречи стороны условились всячески способствовать началу работы над созданием устойчивой платформы для долгосрочного сотрудничества между учёными двух стран.