Казахстан и Узбекистан переосмысливают общее историко-культурное наследие

В ходе встречи Посол подчеркнул, что Казахстан и Узбекистан объединяют не только география и современное стратегическое партнёрство, но и глубокие исторические корни, уходящие в эпоху тюркских государств, Великого шелкового пути, и т. д. Он отметил, что история наших народов формировалась в тесном взаимодействии, и сегодня перед научным сообществом стоит задача — переосмыслить и представить это наследие как единое, неделимое и объективное.